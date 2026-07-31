Peluang Kaya Terbuka Lebar, Ini 4 Zodiak yang Diramal Beruntung Bulan Depan

JawaPos.com - Memasuki Agustus 2026, sejumlah zodiak diprediksi akan mengalami perubahan positif dalam urusan keuangan. Menurut astrologi, bulan ini membawa peluang baru yang berpotensi membuka jalan menuju peningkatan pendapatan dan kondisi finansial yang lebih baik.

Beberapa zodiak disebut akan mendapatkan kesempatan menarik, mulai dari perkembangan karier, peluang bisnis, hingga pemasukan tambahan dari sumber yang tidak terduga. Meski demikian, ramalan astrologi merupakan bagian dari kepercayaan dan bukan kepastian mengenai masa depan.

Dilansir dari Collective World, berikut empat zodiak yang disebut paling beruntung dalam urusan finansial pada Agustus 2026.

1. Leo Bagi Leo, Agustus 2026 diprediksi menjadi periode penuh peluang dalam bidang keuangan. Mereka disebut memiliki kesempatan untuk mengalami perkembangan karier, mendapatkan keuntungan dari transaksi, atau menemukan peluang baru yang mendukung kondisi finansial.

Keberanian dalam mengambil tanggung jawab dan kesiapan menghadapi tantangan menjadi faktor yang dipercaya dapat membawa keberuntungan. Dengan pengelolaan uang yang tepat, Leo berpotensi mewujudkan sejumlah rencana yang telah lama diimpikan.

2. Virgo Virgo diprediksi akan menghadapi kejutan positif dalam urusan finansial sepanjang Agustus 2026. Pemasukan tambahan disebut dapat datang dari berbagai arah, seperti bonus, hadiah, pembayaran yang sebelumnya tertunda, maupun peluang pekerjaan baru.

Bulan ini menjadi momen bagi Virgo untuk lebih peka terhadap kesempatan yang muncul. Kemampuan mengambil keputusan dengan cepat dan bijak dipercaya dapat membantu mereka memanfaatkan peluang tersebut.

3. Scorpio Scorpio disebut akan mendapatkan dorongan besar dalam perjalanan menuju kestabilan finansial. Peluang tersebut dapat berasal dari keberhasilan menyelesaikan proyek, peningkatan karier, atau hasil dari usaha yang telah lama dirintis.

Dengan intuisi yang kuat, Scorpio diprediksi mampu menentukan langkah yang tepat dalam mengembangkan potensi diri maupun mencoba peluang baru. Sikap berani dan percaya diri menjadi kunci untuk memaksimalkan kesempatan yang datang.