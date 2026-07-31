Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 03.01 WIB

Ramalan Zodiak Virgo Besok Sabtu 1 Agustus 2026: Keuangan Beruntung, Hubungan Mulai Bicara Masa Depan

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik)

JawaPos.Com - Ramalan zodiak Virgo besok, Sabtu 1 Agustus 2026, membawa suasana yang cukup positif meski tubuh mungkin masih terasa mengantuk dan membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan awal bulan. 

Memasuki Agustus, Virgo memiliki kesempatan untuk melihat kembali orang-orang yang selama ini hadir memberikan dukungan tanpa banyak menuntut perhatian. 

Ada seorang teman yang mungkin sudah berkali-kali membantu ketika Virgo menghadapi masa sulit, sehingga sekarang menjadi waktu yang tepat untuk menunjukkan rasa terima kasih.

Dalam urusan asmara, hubungan yang sudah berjalan stabil mulai memasuki pembicaraan yang lebih serius. 

Virgo atau pasangan mungkin mulai memikirkan seperti apa kehidupan bersama pada masa mendatang. 

Pembicaraan tersebut tidak perlu membuat khawatir selama keduanya bersedia berkomunikasi secara terbuka.

Karier membutuhkan kewaspadaan karena gosip di lingkungan kerja dapat berkembang menjadi perubahan yang tidak terduga. 

Virgo sebaiknya tidak mudah ikut menyebarkan informasi yang belum jelas. 

Sementara dari sisi finansial, keberuntungan cukup berpihak sehingga ada peluang untuk memperbaiki kondisi keuangan.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Virgo untuk Sabtu, 1 Agustus 2026.

1. Percintaan Virgo

Kehidupan asmara Virgo pada Sabtu, 1 Agustus 2026, mulai membawa pembicaraan yang lebih serius, terutama bagi mereka yang sudah menjalani hubungan dalam waktu cukup lama. 

Hubungan yang selama ini terasa stabil mungkin memasuki fase ketika Virgo dan pasangan mulai memikirkan masa depan secara lebih konkret.

Pembicaraan mengenai masa depan tidak selalu berarti harus langsung mengambil keputusan besar. 

Bisa saja topiknya berkaitan dengan rencana hidup, pekerjaan, tempat tinggal, keluarga, perjalanan, atau target yang ingin dicapai bersama. 

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Leo Besok Sabtu 1 Agustus 2026: Cinta Jadi Prioritas, Ide Kreatif Mengalir dan Masa Lalu Mulai Pulih - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Leo Besok Sabtu 1 Agustus 2026: Cinta Jadi Prioritas, Ide Kreatif Mengalir dan Masa Lalu Mulai Pulih

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 02.57 WIB

Ramalan Zodiak Cancer Besok Sabtu 1 Agustus 2026: Keluarga Jadi Sumber Ketenangan, Keuangan Mulai Positif - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Cancer Besok Sabtu 1 Agustus 2026: Keluarga Jadi Sumber Ketenangan, Keuangan Mulai Positif

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 02.50 WIB

Ramalan Zodiak Gemini Besok Sabtu 1 Agustus 2026: Jangan Terbawa Emosi, Keuangan Membawa Kabar Positif - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini Besok Sabtu 1 Agustus 2026: Jangan Terbawa Emosi, Keuangan Membawa Kabar Positif

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 02.47 WIB

Terpopuler

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan - Image
1

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan

4

Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya

5

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

6

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

7

Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore