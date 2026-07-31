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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 02.47 WIB

Ramalan Zodiak Gemini Besok Sabtu 1 Agustus 2026: Jangan Terbawa Emosi, Keuangan Membawa Kabar Positif

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik)

JawaPos.Com - Ramalan zodiak Gemini besok, Sabtu 1 Agustus 2026, membawa pesan agar lebih berhati-hati dalam mengelola perasaan. 

Memasuki hari pertama bulan Agustus, Gemini mungkin berada dalam kondisi emosional yang cukup sensitif. 

Perasaan terluka, kecewa, atau merasa tidak dipedulikan dapat membuat pikiran bergerak terlalu jauh hingga memunculkan persoalan yang sebenarnya tidak perlu terjadi.

Kondisi tersebut semakin terasa karena energi Gemini sedang tidak sepenuhnya prima. 

Rasa lelah dapat membuat seseorang menjadi lebih mudah tersinggung dan kurang sabar menghadapi situasi yang sebenarnya sederhana. 

Karena itu, Gemini perlu memberikan ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat sekaligus menghindari keputusan yang dibuat ketika emosi sedang tinggi.

Dalam hubungan asmara, empati menjadi kunci. Pasangan membutuhkan apresiasi dan perhatian, sementara Gemini juga perlu belajar menyampaikan perasaan tanpa menjadikan kekecewaan sebagai alasan untuk memperbesar masalah. 

Di sisi pekerjaan, kesabaran sangat dibutuhkan ketika Gemini merasa pendapatnya tidak didengar atau dirinya disalahpahami.

Kabar yang lebih menyenangkan datang dari sektor keuangan. Keberuntungan tampaknya cukup berpihak kepada Gemini sehingga peluang untuk memperbaiki kondisi finansial terbuka. 

Selain itu, ada pula kemungkinan menemukan destinasi menarik jika Gemini sedang mempertimbangkan perjalanan.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Gemini untuk Sabtu, 1 Agustus 2026.

1. Percintaan Gemini

Kehidupan asmara Gemini pada Sabtu, 1 Agustus 2026, membutuhkan lebih banyak empati dan pengendalian emosi. 

Ketika hati sedang terluka, Gemini mungkin memiliki kecenderungan untuk bereaksi berdasarkan perasaan sesaat. 

Masalah kecil bisa terlihat lebih besar karena pikiran terus memikirkan apa yang dikatakan atau dilakukan pasangan.

Bagi Gemini yang sudah memiliki pasangan, jangan biarkan rasa kecewa berkembang menjadi drama yang sebenarnya dapat dihindari. 

Editor: Novia Tri Astuti
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