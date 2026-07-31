Ramalan Zodiak Gemini Besok Sabtu 1 Agustus 2026: Jangan Terbawa Emosi, Keuangan Membawa Kabar Positif

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik)
JawaPos.Com - Ramalan zodiak Gemini besok, Sabtu 1 Agustus 2026, membawa pesan agar lebih berhati-hati dalam mengelola perasaan.
Memasuki hari pertama bulan Agustus, Gemini mungkin berada dalam kondisi emosional yang cukup sensitif.
Perasaan terluka, kecewa, atau merasa tidak dipedulikan dapat membuat pikiran bergerak terlalu jauh hingga memunculkan persoalan yang sebenarnya tidak perlu terjadi.
Kondisi tersebut semakin terasa karena energi Gemini sedang tidak sepenuhnya prima.
Rasa lelah dapat membuat seseorang menjadi lebih mudah tersinggung dan kurang sabar menghadapi situasi yang sebenarnya sederhana.
Karena itu, Gemini perlu memberikan ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat sekaligus menghindari keputusan yang dibuat ketika emosi sedang tinggi.
Dalam hubungan asmara, empati menjadi kunci. Pasangan membutuhkan apresiasi dan perhatian, sementara Gemini juga perlu belajar menyampaikan perasaan tanpa menjadikan kekecewaan sebagai alasan untuk memperbesar masalah.
Di sisi pekerjaan, kesabaran sangat dibutuhkan ketika Gemini merasa pendapatnya tidak didengar atau dirinya disalahpahami.
Kabar yang lebih menyenangkan datang dari sektor keuangan. Keberuntungan tampaknya cukup berpihak kepada Gemini sehingga peluang untuk memperbaiki kondisi finansial terbuka.
Selain itu, ada pula kemungkinan menemukan destinasi menarik jika Gemini sedang mempertimbangkan perjalanan.
Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Gemini untuk Sabtu, 1 Agustus 2026.
1. Percintaan Gemini
Kehidupan asmara Gemini pada Sabtu, 1 Agustus 2026, membutuhkan lebih banyak empati dan pengendalian emosi.
Ketika hati sedang terluka, Gemini mungkin memiliki kecenderungan untuk bereaksi berdasarkan perasaan sesaat.
Masalah kecil bisa terlihat lebih besar karena pikiran terus memikirkan apa yang dikatakan atau dilakukan pasangan.
Bagi Gemini yang sudah memiliki pasangan, jangan biarkan rasa kecewa berkembang menjadi drama yang sebenarnya dapat dihindari.
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan
Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!