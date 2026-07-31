Siapa Paling Beruntung? Intip Ramalan Zodiak Besok Sabtu, 1 Agustus 2026: Aries, Gemini, Leo, Libra, Sagitarius, atau Aquarius

Ilustrasi ramalan zodiak (freepik)
JawaPos.com - Bagi Anda yang berzodiak Aries, Gemini, Leo, Libra, Sagitarius, atau Aquarius, Sabtu ini diperkirakan membawa dinamika yang menarik.
Sebagian zodiak akan merasakan peningkatan energi positif, sementara yang lain didorong untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan penting.
Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan zodiak besok Sabtu, 1 Agustus 2026 untuk Aries, Gemini, Leo, Libra, Sagitarius, dan Aquarius.
Aries
Aries diprediksi memasuki akhir pekan dengan semangat yang tinggi. Energi positif yang Anda rasakan membuat berbagai aktivitas terasa lebih ringan untuk dijalani.
Jika selama beberapa hari terakhir Anda disibukkan oleh pekerjaan, Sabtu menjadi waktu yang tepat untuk menyelesaikan hal-hal yang masih tertunda sekaligus menikmati waktu berkualitas bersama keluarga atau sahabat.
Sikap optimistis juga membantu Anda melihat peluang yang sebelumnya terlewatkan.
Dalam aspek karier, meskipun akhir pekan identik dengan waktu istirahat, beberapa Aries mungkin tetap mendapatkan kabar baik terkait pekerjaan.
Bisa berupa apresiasi dari atasan, tawaran proyek baru, atau peluang memperluas relasi profesional.
Jangan ragu menyiapkan rencana jangka panjang karena ide-ide yang muncul hari ini berpotensi berkembang menjadi sesuatu yang menguntungkan.
Keuangan Aries berada dalam kondisi cukup stabil. Ada peluang memperoleh pemasukan tambahan dari pekerjaan lepas atau usaha sampingan.
Meski demikian, hindari pengeluaran impulsif hanya karena tergoda promo akhir pekan. Dalam hubungan asmara, komunikasi yang hangat akan mempererat ikatan dengan pasangan.
Aries yang masih lajang juga berpeluang bertemu seseorang yang menarik melalui kegiatan sosial.
Dari sisi kesehatan, tubuh membutuhkan aktivitas fisik ringan agar tetap bugar dan pikiran lebih segar.
Gemini
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