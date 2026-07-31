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Rabbany Wanadriani
Jumat, 31 Juli 2026 | 22.16 WIB

Ramalan Shio Sabtu 1 Agustus 2026: Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, Kambing

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Argumen bisa menjadi masalah bagi shio Monyet saat ini.

Sedangkan keberhasilan shio Macan mungkin terjadi.

Berikut ini ramalan shio pada hari Sabtu 1 Agustus 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, dan Kambing.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Monyet - 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Argumen bisa menjadi masalah saat ini.

Apakah sudah waktunya untuk memutuskan hubungan dalam situasi kerja yang sulit atau persahabatan yang gagal?

Seseorang mungkin bertindak seperti parasit.

Kedamaian yang Anda cari mungkin tidak akan tiba sampai Anda mengambil tindakan.

Editor: Hanny Suwindari
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