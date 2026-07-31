Ramalan Shio Sabtu 1 Agustus 2026: Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, Kambing

JawaPos.com – Argumen bisa menjadi masalah bagi shio Monyet saat ini.

Sedangkan keberhasilan shio Macan mungkin terjadi.

Berikut ini ramalan shio pada hari Sabtu 1 Agustus 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, dan Kambing.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Monyet - 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Argumen bisa menjadi masalah saat ini.

Apakah sudah waktunya untuk memutuskan hubungan dalam situasi kerja yang sulit atau persahabatan yang gagal?

Seseorang mungkin bertindak seperti parasit.