Ramalan Shio Sabtu 1 Agustus 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Besok bukan waktu terbaik untuk shio Tikus mulai membuat teman baru.
Di sisi lain, kecemasan dapat membuat shio Kerbau sedikit gelisah.
Berikut ini ramalan shio pada hari Sabtu 1 Agustus 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, dan Ayam.
Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.
Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.
Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
Besok bukan waktu terbaik untuk mulai membuat teman baru.
Kehilangan, jarak, dan perjuangan bisa menjadi tema dalam hubungan sekarang.
Ketidakpastian menyebabkan kegelisahan.
Di waktu luang, Anda mungkin tertarik pada permainan kata.
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