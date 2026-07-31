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Tazkia Royyan Hikmatiar
Jumat, 31 Juli 2026 | 20.47 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 31 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com – Ramalan zodiak Aquarius hari ini diprediksi akan menghadapi hari yang cukup menantang.

Hasil yang diperoleh mungkin belum sesuai harapan sehingga Anda perlu lebih mengandalkan kerja keras daripada berharap pada keberuntungan.

Kesabaran dan perencanaan yang matang akan membantu Aquarius melewati berbagai situasi dengan lebih baik.

Sebaiknya hindari mengambil keputusan besar hari ini agar tidak menimbulkan risiko yang tidak perlu.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Aquarius, Jumat (31/7), dikutip dari Astroved.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Secara umum, hari ini mengharuskan Anda lebih fokus pada usaha dan kedisiplinan dalam segala hal yang dikerjakan. 

Jangan mudah kecewa jika hasil yang didapat belum sesuai ekspektasi, karena setiap proses yang dijalani saat ini akan menjadi bekal untuk keberhasilan di kemudian hari.

Cinta Aquarius

Hubungan asmara dengan pasangan dapat sedikit terganggu karena Anda terlihat lebih tegang dari biasanya. 

Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi komunikasi dengan pasangan apabila tidak segera dikendalikan dengan baik.

Cobalah untuk lebih rileks dan terbuka dalam menyampaikan perasaan. Dengan menjaga suasana tetap hangat, hubungan akan terhindar dari kesalahpahaman yang tidak perlu.

Editor: Bayu Putra
Sumber: Astroved.com
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