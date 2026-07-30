Kekayaannya Mencapai Batas Tertinggi! 7 Weton Hidupnya Tak Mungkin Mengalami Kesengsaraan di Masa Kini atau Mendatang

Ilustrasi Fae Kekayaan (Freepik)
JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, primbon bukan hanya panduan untuk mengetahui kepribadian dan nasib seseorang, tetapi juga kunci untuk memahami rahasia kekayaan dan kesejahteraan.
Dilansir dari Youtube Ngaos Jawa, di antara banyak weton, terdapat tujuh weton khusus yang dianggap memiliki potensi kekayaan yang luar biasa.
Mereka disebut weton pilihan karena nasib mereka didesain untuk meraih puncak tertinggi dalam hal kekayaan, keberuntungan, dan perlindungan dari kesukaran hidup.
Menurut primbon Jawa, orang yang lahir pada weton-weton ini seolah telah "ditentukan" oleh langit untuk menjalani hidup dalam kelimpahan, jauh dari kesedihan dan cobaan, baik di masa kini maupun di waktu yang akan datang.
Berikut adalah tujuh weton pilihan tersebut:
1. Senin Legi – Weton Penarik Kekayaan Dari Alam Semesta
Mereka yang lahir pada weton Senin Legi memiliki neptu 8 (Senin: 4, Legi: 5), yang menghasilkan daya tarik rezeki yang sangat kuat berdasarkan perhitungan primbon.
Mereka dilimpahi kharisma dan ketekunan yang luar biasa, membuat setiap hal yang mereka sentuh seolah berubah menjadi sesuatu yang bernilai.
Keberuntungan mereka sering datang dari sumber yang tidak terduga: warisan, investasi yang tidak direncanakan, atau usaha kecil yang tiba-tiba sukses besar.
Orang yang lahir pada hari Senin Legi juga memiliki kemampuan menarik empat keberkahan yang memungkinkan mereka dengan mudah mendapat dukungan dari orang-orang berpengaruh, mempercepat jalan mereka menuju kehidupan yang berkecukupan.
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