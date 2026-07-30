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Novia Tri Astuti
Kamis, 30 Juli 2026 | 13.36 WIB

3 Zodiak Lulus Ujian Semesta pada 30 Juli 2026, Saatnya Melepaskan Ego demi Ketenangan Hidup Sejati

Ilustrasi Melepaskan Ego demi Ketenangan Hidup (benzoix/magnific) - Image

Ilustrasi Melepaskan Ego demi Ketenangan Hidup (benzoix/magnific)


JawaPos.com - Setiap orang pernah berada pada situasi yang menguji kesabaran, emosi, dan kemampuan mengendalikan diri.

Dalam astrologi, momen seperti ini sering kali dianggap sebagai bagian dari proses pembelajaran yang membawa seseorang menuju perubahan yang lebih baik.

Pada Kamis, 30 Juli 2026, pergerakan Chiron yang kembali bergerak langsung (direct) dipercaya menghadirkan energi refleksi sekaligus penyembuhan emosional.

Transit ini mendorong banyak orang untuk melihat kembali sikap yang selama ini justru menghambat ketenangan hidup.

Bagi sebagian zodiak, tantangan tersebut bukan sekadar persoalan mempertahankan pendapat atau memenangkan perdebatan.

Ujian terbesar justru datang ketika seseorang harus memilih antara mempertahankan ego atau menjaga hubungan yang berharga.

Berikut 3 zodiak yang diprediksi berhasil melewati ujian penting dari semesta pada 30 Juli 2026 dikutip dari Yourtango.com pada Rabu (29/07).

Dengan membuka hati dan mengubah cara berpikir, mereka berpeluang memasuki fase kehidupan yang lebih damai dan penuh makna.

1. Aries

Aries menghadapi ujian yang berkaitan dengan keinginan kuat untuk selalu menjadi pihak yang benar.

Ketika perbedaan pendapat muncul, Anda cenderung sulit menghentikan perdebatan karena merasa harus memberikan argumen terakhir.

Sikap tersebut perlahan menguras energi dan menghilangkan ketenangan batin.

Pada 30 Juli 2026, energi Chiron direct membantu Aries memahami bahwa tidak semua perdebatan harus dimenangkan.

Ada kalanya melepaskan keinginan untuk selalu benar justru menjadi bentuk kedewasaan yang sesungguhnya.

Kesadaran ini membuka jalan menuju hubungan yang lebih sehat dengan orang-orang di sekitar.

Editor: Novia Tri Astuti
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