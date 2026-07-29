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Aulia Rahmi
Rabu, 29 Juli 2026 | 22.40 WIB

Bukan Hanya Kaya Materi, 4 Shio Ini Diprediksi Bertemu Pasangan Kaya Hati

Ilustrasi Shio Jodoh (freepik) - Image

Ilustrasi Shio Jodoh (freepik)

JawaPos.com - Tahun 2026 yang dikenal sebagai Tahun Kuda Api dalam astrologi Tionghoa dipercaya membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan cinta dan hubungan.

Bagi sebagian orang, pasangan ideal bukan hanya tentang kondisi finansial yang baik, tetapi juga tentang ketulusan, perhatian, rasa tanggung jawab, dan kemampuan membangun kehidupan bersama.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, setiap shio memiliki karakter dan energi berbeda yang dipercaya memengaruhi perjalanan hidup, termasuk dalam urusan asmara.

Pada Tahun Kuda Api 2026, beberapa shio disebut memiliki peluang lebih besar untuk bertemu pasangan yang tidak hanya stabil secara materi, tetapi juga memiliki hati yang hangat dan penuh kepedulian.

Dirangkum dari kanal YouTube CS Geteda, berikut empat shio yang diprediksi memiliki keberuntungan dalam urusan jodoh pada 2026.

1. Shio Kambing: Bertemu Pasangan yang Tulus dan Penuh Perhatian

Shio Kambing dikenal sebagai sosok yang lembut, setia, dan mengutamakan ketulusan dalam hubungan. Mereka cenderung mencari hubungan yang memiliki kedalaman emosional, bukan sekadar ketertarikan sementara.

Pada Tahun Kuda Api 2026, Shio Kambing dipercaya memiliki peluang bertemu seseorang yang mampu menghargai sifat tulus dan kesetiaan mereka.

Pasangan yang hadir diprediksi memiliki kondisi ekonomi yang cukup baik, tetapi tetap rendah hati dan tidak menjadikan materi sebagai ukuran utama dalam hubungan.

Kekayaan yang dimiliki lebih banyak diwujudkan melalui perhatian, kepedulian, serta keinginan membangun kehidupan yang nyaman bersama.

Bagi Shio Kambing yang menantikan hubungan serius, 2026 disebut sebagai periode yang tepat untuk membuka hati dan melangkah menuju hubungan yang lebih matang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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