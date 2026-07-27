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Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 27 Juli 2026 | 19.54 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 27 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik)

JawaPos.com - Pikiran zodiak virgo cukup jernih hari ini. Virgo memiliki kemampuan yang tajam untuk menyelaraskan diri dengan energi halus yang mengalir dalam hidup saat ini. 

Kabar baiknya adalah ego dan otakmu bekerja bersama, sehingga virgo mungkin dapat mencapai keseimbangan yang lebih baik antara kedua elemen jiwa ini dengan jauh lebih mudah daripada biasanya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Senin, 27 Juli 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo sudah tidak memiliki waktu atau energi untuk mendengarkan janji palsu dalam hubungan saat ini. Mengenai karir, prospek bisnis virgo cerah sehingga dapat menyelesaikan semua urusan tanpa hambatan.

Sementara itu, kumpulkan ketenangan pikiran untuk menikmati waktu bersama teman serta keluarga. Terkait keuangan, kasus hukum panjang yang berkaitan dengan masalah properti akan segera terselesaikan.

Cinta Virgo

Hari ini, virgo mungkin merasa siap untuk mengakhiri hubungan asmara yang baru-baru ini dianggap tidak sehat, tidak memuaskan, atau tidak produktif. 

Virgo tidak memiliki waktu atau energi lagi untuk mendengarkan janji palsu dan siap untuk beralih ke sesuatu yang nyata. Masuki fase kehidupan selanjutnya dengan mata terbuka lebar dan percayai penilaianmu sendiri.

Karir Virgo

Editor: Hanny Suwindari
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