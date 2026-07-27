Ramalan Zodiak Virgo 27 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik)
JawaPos.com - Pikiran zodiak virgo cukup jernih hari ini. Virgo memiliki kemampuan yang tajam untuk menyelaraskan diri dengan energi halus yang mengalir dalam hidup saat ini.
Kabar baiknya adalah ego dan otakmu bekerja bersama, sehingga virgo mungkin dapat mencapai keseimbangan yang lebih baik antara kedua elemen jiwa ini dengan jauh lebih mudah daripada biasanya.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Senin, 27 Juli 2026.
Virgo (23 Agustus – 22 September)
Zodiak virgo sudah tidak memiliki waktu atau energi untuk mendengarkan janji palsu dalam hubungan saat ini. Mengenai karir, prospek bisnis virgo cerah sehingga dapat menyelesaikan semua urusan tanpa hambatan.
Sementara itu, kumpulkan ketenangan pikiran untuk menikmati waktu bersama teman serta keluarga. Terkait keuangan, kasus hukum panjang yang berkaitan dengan masalah properti akan segera terselesaikan.
Cinta Virgo
Hari ini, virgo mungkin merasa siap untuk mengakhiri hubungan asmara yang baru-baru ini dianggap tidak sehat, tidak memuaskan, atau tidak produktif.
Virgo tidak memiliki waktu atau energi lagi untuk mendengarkan janji palsu dan siap untuk beralih ke sesuatu yang nyata. Masuki fase kehidupan selanjutnya dengan mata terbuka lebar dan percayai penilaianmu sendiri.
Karir Virgo
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi
Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!