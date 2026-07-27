Setelah Lama Bersabar, 5 Shio Ini Diprediksi Memasuki Masa Keemasan Finansial

JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, ada sejumlah shio yang dipercaya akan memasuki fase penuh keberuntungan setelah melalui masa panjang yang dipenuhi kesabaran dan ketekunan. Sikap pantang menyerah yang selama ini mereka pertahankan disebut-sebut akan berbuah manis dalam bentuk peluang rezeki yang semakin terbuka.

Ramalan tersebut menyebutkan bahwa para pemilik shio tertentu berpotensi mengalami perubahan kondisi finansial secara signifikan. Keberuntungan diyakini datang dari berbagai arah, menghadirkan kesempatan untuk memperoleh penghasilan, kekayaan, maupun peluang baru yang sebelumnya tidak terduga.

Menurut kepercayaan astrologi Tionghoa, kesabaran yang telah dijaga dalam waktu lama menjadi salah satu faktor yang mengantarkan mereka menuju masa depan yang lebih sejahtera. Jalan menuju keberhasilan pun diprediksi semakin terbuka lebar, sehingga berbagai peluang positif lebih mudah diraih.

Mengutip informasi dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang diramalkan akan memperoleh limpahan rezeki dan keberuntungan besar sebagai hasil dari kesabaran yang telah mereka jalani selama ini, berdasarkan pandangan astrologi Tionghoa.

1. Shio Ayam

Shio Ayam yang lahir pada tahun 1969 dengan unsur tanah memiliki karakteristik kepemimpinan yang kuat dan etos kerja tinggi.

Mereka yang terlahir di tahun 1981 unsur logam, 1993 unsur air, 2005 unsur kayu, dan 2017 unsur api juga memiliki sifat serupa.

Kepribadian Ayam cenderung memiliki jiwa pemimpin yang alami dan selalu bekerja dengan dedikasi penuh.

Namun kelemahan utama dari shio ini adalah sifat tidak sabaran yang seringkali menjadi hambatan dalam perjalanan hidup mereka.