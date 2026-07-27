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Dhiaz Asihing Pamartany
Senin, 27 Juli 2026 | 16.21 WIB

Ramalan Zodiak Aries Mingguan 27 Juli hingga 2 Agustus 2026: Bersabar Hadapi Hambatan, Keuangan Perlu Dijaga

Ilustrasi zodiak Aries (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (freepik)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Aries untuk periode 27 Juli hingga 2 Agustus 2026 menunjukkan bahwa minggu ini akan dipenuhi berbagai tantangan yang membutuhkan kesabaran dan perencanaan yang matang.

Beberapa aktivitas mungkin berjalan lebih lambat dari yang diharapkan. Meski begitu, bukan berarti semua rencana akan gagal.

Dengan tetap tenang dan tidak terburu-buru mengambil keputusan, Aries tetap memiliki peluang untuk menyelesaikan berbagai urusan dengan baik.

Selain berusaha lebih sabar, minggu ini juga menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat sisi spiritual.

Meluangkan waktu untuk berdoa atau beribadah dapat membantu menenangkan pikiran sekaligus mengurangi rasa cemas.

Ketenangan batin akan menjadi bekal penting agar Aries mampu menghadapi situasi yang kurang sesuai dengan harapan.

Inilah ramalan lengkap zodiak Aries pada minggu ini 27 Juli hingga 2 Agustus 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam dunia kerja, Aries diperkirakan menghadapi beberapa hambatan yang membuat pekerjaan terasa lebih berat dari biasanya.

Ada kemungkinan target membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan. Jangan memaksakan diri bekerja terburu-buru karena justru berisiko menimbulkan kesalahan.

Komunikasi dengan rekan kerja juga perlu dijaga. Kesalahpahaman kecil bisa muncul apabila Aries terlalu cepat menyimpulkan sesuatu.

Bersikap terbuka dan profesional akan membantu menjaga suasana kerja tetap kondusif.

2. Asmara

Hubungan asmara membutuhkan perhatian lebih selama pekan ini. Aries disarankan untuk lebih sabar menghadapi pasangan dan tidak mudah terbawa emosi ketika muncul perbedaan pendapat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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