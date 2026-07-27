Ramalan Zodiak Taurus Mingguan 27 Juli-2 Agustus 2026: Kendalikan Emosi, Waspadai Pengeluaran Membengkak

JawaPos.com - Ramalan zodiak Taurus untuk periode 27 Juli hingga 2 Agustus 2026 mengingatkan agar tidak larut dalam rasa cemas atau perasaan tidak percaya diri.

Pekan ini mungkin menghadirkan beberapa situasi yang membuat Anda ragu terhadap kemampuan sendiri. Namun, jangan biarkan pikiran negatif menguasai diri.

Semakin optimistis Anda menjalani hari, semakin besar pula peluang mendapatkan hasil yang sesuai harapan.

Minggu ini juga menjadi waktu yang tepat bagi Taurus untuk melatih kesabaran dan mengendalikan emosi.

Setiap tantangan yang muncul sebaiknya disikapi dengan kepala dingin. Sikap tenang dan pola pikir positif akan membantu Anda melewati berbagai hambatan, baik dalam pekerjaan, hubungan asmara, kondisi keuangan, maupun kesehatan.

Inilah ramalan lengkap zodiak Taurus mulai dari karier, asmara, keuangan hingga kesehatan yang dilansir dari Astroved.

1. Karier

Di dunia kerja, Taurus perlu menunjukkan tekad yang kuat untuk menyelesaikan setiap tanggung jawab.