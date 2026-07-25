Ramalan Zodiak Capricorn Besok Minggu, 26 Juli 2026: Tetap Teguh pada Tujuan, Kesabaran Membuka Jalan Menuju Keberhasilan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.Com - Memasuki Minggu, 26 Juli 2026, pemilik zodiak Capricorn diprediksi akan menjalani hari yang mendorong Anda untuk lebih fokus pada tujuan jangka panjang.
Berdasarkan ramalan Astro Talk, pendekatan yang praktis dan penuh perhitungan akan membantu Anda menghadapi berbagai situasi dengan lebih tenang.
Luangkan waktu untuk melakukan refleksi karena jawaban atas persoalan yang selama ini mengganggu pikiran perlahan mulai terlihat.
Capricorn dikenal sebagai pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, dan pantang menyerah.
Karakter tersebut menjadi modal terbesar dalam menghadapi perubahan yang mungkin muncul sepanjang hari.
Meski ada beberapa hal yang tidak berjalan sesuai rencana, jangan terburu-buru mengubah arah.
Kesabaran dan konsistensi justru akan membawa hasil yang lebih baik dibanding mengambil keputusan secara impulsif.
Akhir pekan ini juga menjadi kesempatan untuk memperbaiki keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan kebutuhan pribadi.
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