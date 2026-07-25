Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Sabtu, 25 Juli 2026 | 21.17 WIB

Gemar Me Time, 4 Zodiak Ini Nyaman Menikmati Kesendirian

ilustrasi zodiak introvert. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak introvert. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Tidak semua orang merasa nyaman berada di tengah keramaian. Dalam astrologi, ada beberapa zodiak yang dikenal lebih menikmati waktu sendirian dibandingkan harus terus berinteraksi dengan banyak orang.

Kepribadian introvert umumnya ditandai dengan kecenderungan untuk mengisi energi melalui momen-momen tenang. Mereka lebih senang merenung, menyimpan pikiran dan perasaan untuk diri sendiri, serta tidak selalu membutuhkan stimulasi dari lingkungan sekitar.

Orang dengan karakter seperti ini biasanya menikmati aktivitas yang dilakukan secara mandiri, seperti membaca buku, menulis, mendengarkan musik, atau berjalan santai di alam terbuka. Bagi mereka, kesendirian bukanlah sesuatu yang membosankan, melainkan cara terbaik untuk memulihkan energi dan menemukan ketenangan.

Bagi yang tertarik dengan dunia astrologi, setiap zodiak diyakini memiliki karakteristik yang berbeda, termasuk kecenderungan menjadi pribadi yang introvert atau ekstrovert. Meski tidak bersifat ilmiah, astrologi sering dijadikan hiburan untuk mengenali berbagai tipe kepribadian.

Merujuk pada ulasan yang dimuat oleh MindsJournal, terdapat empat zodiak yang dikenal paling introvert dan cenderung menikmati kesendirian. Apakah zodiak Anda termasuk dalam daftar tersebut?

1. Pisces

Pisces sering kali tenggelam dalam pikiran sendiri.

Sensitif, emosional, dan imajinatif, mereka merasa dunia nyata sering kali terlalu kasar.

Kepribadian artistik mendorong mereka untuk melarikan diri ke dunia di mana hati mereka merasa bahagia, aman, dan nyaman.

Zodiak ini cenderung memiliki standar yang tidak realistis untuk hubungan, seni, ekspresi diri, dan kehidupan secara keseluruhan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Besok Minggu 26 Juli 2026: Sagitarius, Capricorn, Aquarius, Pisces - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Besok Minggu 26 Juli 2026: Sagitarius, Capricorn, Aquarius, Pisces

Sabtu, 25 Juli 2026 | 21.03 WIB

4 Zodiak yang Hobi Ghosting, Malas Mempertahankan Hubungan Asmara dengan Orang Lama - Image
Zodiak

4 Zodiak yang Hobi Ghosting, Malas Mempertahankan Hubungan Asmara dengan Orang Lama

Sabtu, 25 Juli 2026 | 20.58 WIB

Ramalan Zodiak Besok Minggu 26 Juli 2026: Leo, Virgo, Libra, Scorpio - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Besok Minggu 26 Juli 2026: Leo, Virgo, Libra, Scorpio

Sabtu, 25 Juli 2026 | 20.55 WIB

Terpopuler

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026 - Image
1

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026

2

Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!

5

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

6

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?

7

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

8

Nathalie Holscher-Aripat Menikah, Sule Titip Pesan untuk Adzam, Balasan Nathalie Jadi Sorotan

9

Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

10

Analis Ungkap Strategi Iran Pilih Sasar Negara Teluk Tanpa Serang Kapal Induk AS

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore