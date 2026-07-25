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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 25 Juli 2026 | 18.13 WIB

Akhir Pekan Penuh Peluang, Simak Ramalan Shio Besok Minggu 26 Juli 2026: Naga, Ular, Kuda, dan Kambing

Ilustrasi shio (freepik)

JawaPos.com - Ramalan shio besok Minggu, 26 Juli 2026, diperkirakan menghadirkan energi yang lebih stabil dan penuh optimisme bagi pemilik shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing. 

Hari terakhir di akhir pekan ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat, mengevaluasi perjalanan selama sepekan, sekaligus mempersiapkan langkah yang lebih matang untuk menghadapi aktivitas pada pekan berikutnya. 

Menurut astrologi Tiongkok, beberapa shio diprediksi memperoleh peluang baru dalam urusan keuangan, sementara yang lain menikmati perkembangan positif dalam karier, bisnis, hingga kehidupan asmara.

Energi hari Minggu juga mendorong setiap shio untuk lebih mengutamakan keseimbangan hidup. 

Tidak hanya fokus pada pekerjaan dan target finansial, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kesehatan fisik, ketenangan mental, dan hubungan dengan keluarga. 

Sikap bijaksana dalam mengambil keputusan serta kemampuan membaca peluang akan menjadi kunci untuk memaksimalkan keberuntungan yang datang.

Walaupun ramalan shio tidak dapat dijadikan sebagai kepastian masa depan, banyak orang menjadikannya sebagai sumber inspirasi dan motivasi dalam menjalani hari. 

Dengan kerja keras, perencanaan yang baik, dan sikap optimistis, berbagai peluang yang hadir dapat berkembang menjadi pencapaian yang lebih besar.

Dilansir dari Astrology.com, berikut ramalan shio besok Minggu, 26 Juli 2026, untuk pemilik shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing.

Shio Naga

Pemilik shio Naga diprediksi menjalani Minggu dengan rasa percaya diri yang semakin kuat. 

Energi positif yang Anda miliki membuat berbagai aktivitas berjalan lebih lancar, baik dalam urusan pribadi maupun rencana jangka panjang. 

Hari esok sangat cocok dimanfaatkan untuk menyusun strategi baru, memperluas wawasan, atau berdiskusi dengan orang-orang yang dapat memberikan inspirasi.

Dalam bidang karier maupun bisnis, meski sedang menikmati hari libur, peluang tetap terbuka. 

Editor: Novia Tri Astuti
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