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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 25 Juli 2026 | 00.30 WIB

Ramalan Zodiak Libra Besok Sabtu, 25 Juli 2026: Jangan Terlalu Sibuk Menyenangkan Semua Orang, Kini Saatnya Memilih yang Terbaik untuk

Ilustrasi zodiak Libra (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)

JawaPos.Com - Memasuki Sabtu, 25 Juli 2026, pemilik zodiak Libra diprediksi akan menghadapi hari yang mengajarkan pentingnya menetapkan batasan. 

Berdasarkan ramalan Astro Talk, Anda cenderung ingin membantu banyak orang sekaligus menjaga semua hubungan tetap harmonis. 

Namun, keinginan tersebut justru berpotensi menguras energi jika tidak diimbangi dengan perhatian terhadap kebutuhan diri sendiri. 

Hari ini menjadi momen yang tepat untuk menyadari bahwa Anda tidak harus selalu menyenangkan semua orang agar tetap dihargai.

Libra dikenal sebagai pribadi yang diplomatis, ramah, dan selalu berusaha menciptakan keseimbangan. 

Karakter inilah yang membuat Anda mudah disukai, tetapi terkadang juga membuat Anda kesulitan mengatakan "tidak". 

Akibatnya, tanggung jawab menumpuk dan pikiran menjadi lebih mudah lelah. 

Akhir pekan ini membawa pesan agar Anda lebih berani menentukan prioritas tanpa merasa bersalah.

Editor: Novia Tri Astuti
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