Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 24 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak leo mungkin merasa khawatir karena alasan yang salah. Pastikan meluangkan waktu bersama teman dan keluarga untuk memulihkan diri. Leo mungkin merasa tidak aman untuk beberapa saat di siang hari.

Namun, keadaan ini akan berlalu dalam beberapa waktu, dan leo akan merasa normal kembali. Hari ini, leo perlu meluangkan waktu untuk orang-orang yang dicintai.

Zodiak virgo sistematis, rasional, dan realistis dalam memiliki pandangan hidup. Sebagai zodiak berelemen bumi, virgo perfeksionis dan tidak ragu untuk mengembangkan keterampilan dengan bekerja keras dan berlatih secara teratur.

Kekecewaan dan frustrasi yang virgo rasakan hari ini mungkin disebabkan oleh anggota keluarga. Akibatnya, virgo mungkin merasa perlu untuk menegur dan mendisiplinkan mereka dengan keras. Tahan diri dan ungkapkan posisimu, sehingga mereka tahu dimana letak kesalahannya. Perubahan perilaku hanya dapat dicapai melalui penjelasan, bukan disiplin.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Jumat, 24 Juli 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Segala upaya yang telah zodiak leo curahkan ke dalam hubungan saat ini telah meletakkan fondasi yang kokoh. Terkait karir, manfaatkan situasi sulit di tempat kerja sebagai kesempatan untuk berkembang.

Sementara itu, bersikaplah bijak saat tiba-tiba jatuh sakit dan segera periksakan diri ke dokter yang berkualifikasi. Terkait keuangan, mempertimbangkan semua pro dan kontra sebelum mengambil peluang bisnis baru sangat penting.

Cinta Leo