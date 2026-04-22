Ramalan Zodiak Taurus 24 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Jika tidak memperhatikan dengan seksama hari ini, zodiak taurus akan melewatkan apa yang dikatakan. Informasi penting disampaikan dengan cepat, jadi jangan sampai ketinggalan.

Mungkin tidak harus setuju dengan semua yang didengar, tetapi setidaknya taurus harus mendengarkan dan mempertimbangkan semuanya untuk memasukkan elemen-elemen tersebut ke dalam sudut pandang sendiri. Jangan mengabaikan pendapat lain hanya karena baru dan berbeda dari pendapat taurus sendiri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Jumat, 24 Juli 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus sedang membutuhkan hubungan yang menguatkan hati dan jiwa, bukan yang memberikan kesenangan sesaat. Terkait karir, sifat kooperatif akan membuat taurus untuk menyelesaikan tanggung jawab tambahan dengan sukses.

Sementara itu, tarik napas dalam-dalam sesekali dan ingatlah untuk makan dan minum agar tidak merasa pusing. Terkait keuangan, tekanan kerja akan membuat taurus sibuk dan meletakkan dasar untuk memperoleh penghasilan yang solid.

Cinta Taurus

Hubungan asmara taurus tidak membawa kebahagiaan selama periode ini. Taurus membutuhkan sesuatu untuk hati dan jiwa, bukan sekadar sesuatu yang memberikan kesenangan sesaat.

Jika sedang menjalin hubungan, bicarakan hal ini dengan pasanganmu. Jika hanya berkencan secara kasual, lihatlah ke dalam diri sendiri dan pastikan taurus bertindak sesuai dengan keinginan sejati.