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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 24 Juli 2026 | 08.00 WIB

Ramalan Zodiak Aries 24 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (freepik)

JawaPos.com - Kesempatan tak terduga untuk melakukan perjalanan singkat mungkin muncul hari ini, zodiak aries. Naiklah kapal atau kereta api dan lihat kemana tujuannya. Jika tidak punya alasan yang jelas untuk bepergian, buatlah alasan sendiri. 

Intinya adalah sudah waktunya aries untuk menjauh dari lingkungan saat ini dan menjelajahi cara hidup lain. Jika waktunya belum tepat untuk bepergian, setidaknya buatlah rencana perjalanan untuk nanti.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Jumat, 24 Juli 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries perlu jujur ​​pada diri sendiri dan pasangan tentang apa yang dicari sebelum memulai perjalanan cinta. Terkait karir, aries harus percaya diri saat berinteraksi dengan atasan untuk dipandang sebagai karyawan berprestasi.

Sementara itu, pastikan makan dengan benar agar seluruh program kebugaranmu tidak gagal. Terkait keuangan, ambillah beberapa tanggung jawab tambahan untuk meningkatkan prospek keuangan.

Cinta Aries

Jangan selalu menganggap enteng semua hubungan asmara yang dijalani. Sebuah hubungan bukanlah sekadar ketertarikan sesaat yang didasarkan pada daya tarik acak, tetapi terdiri dari dua orang dengan kepribadian yang kompatibel saling bekerja sama. 

Jika pada dasarnya tidak setara, maka hubungan tersebut pasti akan gagal. Jadi, sebelum memulai perjalanan cinta, pastikan aries benar-benar jujur ​​pada diri sendiri dan pasangan tentang apa yang dicari.

Karir Aries

Editor: Hanny Suwindari
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