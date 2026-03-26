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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 24 Juli 2026 | 07.50 WIB

Ramalan Zodiak Gemini 24 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik/user10320847) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik/user10320847)

JawaPos.com - Ungkapkan pikiranmu secara aktif hari ini, zodiak gemini. Gemini akan menemukan bahwa terdapat banyak informasi yang perlu dipertukarkan.

Gemini memiliki kekuatan untuk menyampaikan pesan yang kuat dan bijaksana kepada orang lain, jadi jangan lewatkan kesempatan ini untuk melatih pikiran yang tajam. 

Ketika orang-orang sedang berdebat, jangan biarkan hal ini menghalangimu untuk mengungkapkan pikiran yang sebenarnya tentang masalah yang sedang dibahas.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Jumat, 24 Juli 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini harus serius tentang hal-hal apa yang dicerai sebelum memulai perjalanan cinta. Terkait karir, kini saatnya gemini mengerahkan semua kemampuan diri untuk meningkatkan prospek karir.

Sementara itu, lakukan tindakan pencegahan untuk menghalau kondisi kesehatan yang bisa saja memburuk saat ini. Terkait keuangan, gemini harus bekerja sama dengan orang-orang yang kreatif untuk memposisikan diri dengan kuat di tempat kerja dan bidang keuangan.

Cinta Gemini

Meskipun mungkin merasa siap untuk berkomitmen dengan satu orang, gemini harus jujur ​​merenungkan apa yang sebenarnya dicari.

Pernikahan mengharuskan gemini untuk mengakomodasi keinginan dan harapan orang lain. Jadi sebelum memulai perjalanan cinta, pastikan gemini serius tentang hal tersebut.

Editor: Hanny Suwindari
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