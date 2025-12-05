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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 24 Juli 2026 | 07.38 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 24 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Virgo. (Freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak Virgo. (Freepik)

JawaPos.com - Zodiak virgo mungkin akan memunculkan beberapa pemikiran baru hari ini, yang sebaiknya dibagikan dengan orang lain. Ada peluang di sekitar yang harus virgo raih. 

Bersikaplah agresif dalam mendorong pemikiran progresif. Komunikasi dengan orang-orang yang memiliki sudut pandang berlawanan akan terbukti sangat berharga. Ambil pelajaran dari hal-hal yang tidak lazim.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Jumat, 24 Juli 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo perlu tetap menjaga romantisme tetap hidup dalam hubungan saat ini. Mengenai karir, jangan cepat puas dengan pencapaian selama ini dan teruslah berjuang meraih kesuksesan serta bekerja lebih keras.

Sementara itu, pahami akar penyebab masalah kesehatan dan carilah bantuan tenaga medis yang berkualifikasi jika perlu. Terkait keuangan, kemampuan manajemen keuangan yang baik dan pendekatan yang positif akan membuat virgo mampu meraih target keuangan.

Cinta Virgo

Hari ini, virgo sedang dalam suasana hati yang impulsif dan penuh gairah. Virgo akan menghabiskan banyak waktu untuk bertukar kata-kata manis dengan orang terkasih. 

Bagaimanapun juga, virgo merasa ingin mengalihkan perhatian pasangan dengan beberapa kata-kata romantis di tengah hari. Hal ini akan membantu menjaga romantisme tetap hidup dalam hubungan virgo.

Karir Virgo

Editor: Hanny Suwindari
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