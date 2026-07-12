Ramalan Zodiak Aquarius 24 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Aquarius. (Magnific)
JawaPos.com - Zodiak aquarius kreatif, berpikiran maju, dan revolusioner tanpa rasa takut. Aquarius adalah zodiak yang paling peduli dengan membantu orang lain. Hari ini, aquarius mungkin mendapatkan hadiah kejutan dari seorang teman dekat.
Hal itu bisa berupa sesuatu yang telah aquarius pertimbangkan untuk dibeli. Ungkapkan rasa terima kasih dengan tulus dan pastikan untuk membalas kebaikan tersebut. Hal ini akan memperkuat persahabatan aquarius untuk waktu yang signifikan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Jumat, 24 Juli 2026.
Aquarius (20 Januari – 18 Februari)
Zodiak aquarius perlu memanfaatkan hari tanpa pasangan untuk mengejar minatmu. Terkait karir, aquarius harus tetap tenang dan meredakan kekhawatiran untuk tetap fokus pada tujuan karir.
Sementara itu, kembangkan kebiasaan sehat dan cobalah tetap bahagia dalam setiap situasi untuk menunda proses penuaan. Pada sisi keuangan, aquarius perlu melakukan upaya serius untuk mencapai ambisi finansial yang dimiliki.
Cinta Aquarius
Manfaatkan hari tanpa pasangan untuk mengejar minatmu. Cobalah menghubungi beberapa teman yang sudah lama tidak dihubungi. Mereka akan senang mendengar kabar dari aquarius. Manfaatkan waktu luang ini sebaik-baiknya.
Karir Aquarius
Beberapa proyek terkait pekerjaan mungkin terhenti akhir-akhir ini, yang membuat aquarius sedikit khawatir tentang kehidupan profesional.
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