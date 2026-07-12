Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 24 Juli 2026 | 07.29 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 24 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Aquarius. (Magnific) - Image

Ilustrasi Zodiak Aquarius. (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak aquarius kreatif, berpikiran maju, dan revolusioner tanpa rasa takut. Aquarius adalah zodiak yang paling peduli dengan membantu orang lain. Hari ini, aquarius mungkin mendapatkan hadiah kejutan dari seorang teman dekat. 

Hal itu bisa berupa sesuatu yang telah aquarius pertimbangkan untuk dibeli. Ungkapkan rasa terima kasih dengan tulus dan pastikan untuk membalas kebaikan tersebut. Hal ini akan memperkuat persahabatan aquarius untuk waktu yang signifikan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Jumat, 24 Juli 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius perlu memanfaatkan hari tanpa pasangan untuk mengejar minatmu. Terkait karir, aquarius harus tetap tenang dan meredakan kekhawatiran untuk tetap fokus pada tujuan karir.

Sementara itu, kembangkan kebiasaan sehat dan cobalah tetap bahagia dalam setiap situasi untuk menunda proses penuaan. Pada sisi keuangan, aquarius perlu melakukan upaya serius untuk mencapai ambisi finansial yang dimiliki.

Cinta Aquarius

Manfaatkan hari tanpa pasangan untuk mengejar minatmu. Cobalah menghubungi beberapa teman yang sudah lama tidak dihubungi. Mereka akan senang mendengar kabar dari aquarius. Manfaatkan waktu luang ini sebaik-baiknya.

Karir Aquarius

Beberapa proyek terkait pekerjaan mungkin terhenti akhir-akhir ini, yang membuat aquarius sedikit khawatir tentang kehidupan profesional.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Taurus 24 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus 24 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Jumat, 24 Juli 2026 | 08.04 WIB

Ramalan Zodiak Aries 24 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries 24 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Jumat, 24 Juli 2026 | 08.00 WIB

Ramalan Zodiak Gemini 24 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini 24 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Jumat, 24 Juli 2026 | 07.50 WIB

Terpopuler

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026 - Image
1

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026

2

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

3

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa

6

Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!

7

2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya

8

Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

Mediasi Ruben Onsu dan Sarwendah Digelar Tertutup, Ini yang Terjadi di Dalam Ruangan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore