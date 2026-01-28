Ramalan Zodiak Sagitarius 24 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Kondisi pikiran zodiak sagitarius akan baik hari ini. Seharusnya, sagitarius dapat menarik perhatian pasangan melalui penampilan yang baru.

Sagitarius akan dapat menyelesaikan masalah apa pun yang dialami akhir-akhir ini karena sikap optimis. Selain itu, cobalah meluangkan waktu untuk keluarga, meskipun sagitarius memiliki banyak pekerjaan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Jumat, 24 Juli 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius memiliki kesempatan untuk mengejutkan pasangan dengan hadiah, dan perhatian sagitarius akan dihargai. Terkait karir, perubahan di tempat kerja saat ini adalah berkah dan akan membawa sagitarius lebih dekat menuju tujuan karir.

Sementara itu, sagitarius perlu mengatur ulang rutinitas harian untuk memberi tubuh waktu istirahat serta memulihkan diri. Pada ranah keuangan, waspadalah saat mengambil keputusan bisnis karena ada kemungkinan mitra sagitarius sedang mencoba mengambil keuntungan yang tidak semestinya.

Cinta Sagitarius

Pasangan sagitarius merasakan ketenangan dalam hubungan saat ini. Kejutkan pasangan dengan hadiah spesial, karena perhatian sagitarius akan diakui dan dihargai.

Hari ini, upaya yang sagitarius curahkan dalam hubungan akan memberikan dampak positif. Sagitarius juga akan mendapatkan kenyamanan yang besar dari pasangan.