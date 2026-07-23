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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 23 Juli 2026 | 23.33 WIB

Rezeki Mengalir, 4 Shio Ini Disebut Berpotensi Meraih Posisi Bergengsi

Shio calon pejabat yang diprediksi akan diberkahi rezeki kata astrologi Tionghoa./Freepik. - Image

Shio calon pejabat yang diprediksi akan diberkahi rezeki kata astrologi Tionghoa./Freepik.

JawaPos.com – Ramalan astrologi Tionghoa kembali menarik perhatian dengan prediksi mengenai sejumlah shio yang disebut memiliki prospek cerah dalam urusan karier dan keuangan.

Empat shio diperkirakan sedang memasuki fase yang penuh peluang sehingga berpotensi meraih posisi penting sekaligus menikmati peningkatan rezeki.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, perpaduan karakter, usaha, dan keberuntungan diyakini dapat membuka jalan menuju pencapaian yang lebih tinggi, termasuk dalam bidang kepemimpinan.

Karena itu, shio-shio tersebut disebut memiliki kesempatan untuk meraih pengakuan, tanggung jawab yang lebih besar, serta kondisi finansial yang semakin baik.

Mengutip tayangan dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, terdapat empat shio yang diramalkan memiliki peluang memperoleh rezeki melimpah sekaligus menorehkan kesuksesan dalam perjalanan karier menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Macan

Shio Macan meliputi tahun kelahiran 1974 dengan elemen kayu, 1986 dengan elemen api, 1998 dengan elemen tanah, dan 2010 dengan elemen logam.

Orang yang terlahir di bawah shio ini memiliki energi dan semangat yang luar biasa tinggi dalam menjalani kehidupannya.

Keberanian menjadi ciri khas utama mereka, sehingga tidak pernah ragu untuk mengambil langkah berisiko demi mencapai tujuan.

Tantangan besar sekalipun mampu mereka hadapi dengan kepala tegak dan mental yang kuat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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