5 Wewangian yang Dipercaya Menarik Rezeki Menurut Kepercayaan Astrologi

ilustrasi parfum. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Dalam kepercayaan astrologi, aroma tertentu diyakini memiliki kaitan dengan energi kemakmuran, keberuntungan, dan kelimpahan. Wewangian tersebut dipercaya mampu menciptakan suasana yang lebih positif sekaligus mendukung datangnya peluang dalam aspek finansial.
Setiap aroma disebut memiliki hubungan simbolis dengan energi planet yang diasosiasikan dengan rezeki, kesuksesan, dan kesejahteraan. Karena itu, sebagian orang memilih menggunakannya sebagai parfum, minyak esensial, atau pengharum ruangan sebagai bagian dari rutinitas harian.
Meski belum didukung bukti ilmiah, praktik ini masih banyak dipercaya sebagai cara untuk meningkatkan energi positif dan memperkuat keyakinan dalam meraih tujuan hidup.
Mengutip English Jagran, berikut lima aroma yang dipercaya dapat membantu menarik aliran rezeki dan menghadirkan kelimpahan menurut kepercayaan astrologi.
1. Mawar
Melambangkan kelimpahan dan cinta, mawar sangat terkait dengan kemewahan, kecantikan, dan harmoni.
Aromanya yang tajam dan manis meningkatkan energi, membuat Anda lebih menarik bagi kemakmuran dan kemurahan hati.
Aroma mawar memperkuat harga diri, pemulihan emosional, dan keputusan yang dipandu intuisi, semua hal yang diperlukan saat mendatangkan kekayaan.
Menggunakan minyak atau semprotan mawar dikatakan dapat menghilangkan hambatan keuangan dan memperkuat ikatan Anda dengan bimbingan ilahi.
2. Kayu manis
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