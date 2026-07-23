6 Zodiak Ini Berubah Jadi Versi Baru Diri Sendiri di Akhir Juli 2026

Zodiak berubah jadi versi baru diri sendiri di akhir Juli 2026. (Magnific)
JawaPos.com – Enam zodiak diprediksi mengalami transformasi besar menjadi versi baru dirinya di akhir Juli 2026.
Perubahan tak terduga terus terjadi sepanjang bulan ini, namun semuanya membawa dampak positif bagi zodiak tersebut.
Seorang astrolog menyebut periode ini sebagai titik balik paling dramatis sepanjang tahun bagi zodiak yang terdampak.
Keenam zodiak ini diyakini tidak akan keluar dari bulan Juli dengan kondisi yang sama seperti saat memasukinya.
Dilansir dari laman Your Tango pada Kamis (23/7), dijelaskan mengenai enam zodiak yang berubah jadi versi baru diri sendiri di akhir Juli 2026.
1. Leo
Seluruh perhatian tertuju pada zodiak Leo begitu memasuki pertengahan akhir Juli ini.
Pada 22 Juli, matahari bergabung dengan Jupiter di rasi Leo dan menghadirkan energi berani serta menggebu.
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