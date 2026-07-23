Ramalan Shio Besok Jumat 24 Juli 2026: Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, Kambing

Ilustrasi 12 tanda shio (Freepik) JawaPos.com – Semuanya akan lebih mudah dari yang shio Kelinci bayangkan.

Di sisi lain, besok adalah hari yang sangat memuaskan bagi hati shio Kuda.

Berikut ini ramalan shio pada hari Jumat 24 Juli 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, dan Kambing.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Monyet - 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Apa pun situasi percintaan Anda saat ini, Anda berada dalam posisi yang sangat baik untuk mengenal cinta sejati.

Untuk keseimbangan, berikan diri Anda jatah kesendirian setiap hari.