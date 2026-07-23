Ramalan Shio Besok Jumat 24 Juli 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Bagi shio Tikus, jangan terlalu membebani diri sendiri saat ini.

Sementara shio Anjing mungkin menemukan minat yang mendalam pada seni dan menikmatinya dengan gembira.

Berikut ini ramalan shio pada hari Jumat 24 Juli 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, dan Ayam.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Jangan terlalu membebani diri sendiri saat ini.

Beri diri Anda lebih banyak waktu untuk merenung.