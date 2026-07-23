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Rabbany Wanadriani
Kamis, 23 Juli 2026 | 19.43 WIB

Ramalan Zodiak Besok Jumat 24 Juli 2026: Sagitarius, Capricorn, Aquarius, Pisces

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ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Di tempat kerja Sagitarius, ide-ide segar kemungkinan akan berakar, jadi tetaplah terbuka terhadap solusi keuangan yang kreatif.

Di sisi lain, komitmen profesional akan menuntut fokus Capricorn dan tindakan disiplin akan meningkatkan keuangan.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak pada besok Jumat 24 Juli 2026 untuk Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Sagitarius – (22 November hingga 21 Desember)

Rasa ingin tahu yang tak pernah puas akan mendorongmu untuk menjelajah.

Cinta mungkin datang melalui petualangan tak terduga atau percakapan yang jujur.

Di tempat kerja, ide-ide segar kemungkinan akan berakar, jadi tetaplah terbuka terhadap solusi keuangan yang kreatif.

Bakarlah energi api yang berlebih dengan beberapa aktivitas di luar ruangan, biarkan angin sepoi-sepoi menyegarkan semangatmu.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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