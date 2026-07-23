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Tazkia Royyan Hikmatiar
Kamis, 23 Juli 2026 | 16.59 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 23 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/coolvector) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/coolvector)

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan membawa angin segar bagi Capricorn dengan hadirnya berbagai peluang baru yang berpotensi memberikan kepuasan. 

Ini menjadi waktu yang tepat untuk mulai mewujudkan rencana atau keinginan yang selama ini telah Anda persiapkan.

Selain produktif dalam berbagai aktivitas, Anda juga terdorong untuk lebih mendekatkan diri pada sisi spiritual.

Menyeimbangkan urusan duniawi dan ketenangan batin akan membantu Capricorn menjalani hari dengan lebih positif.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Kamis (23/7), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Secara umum, hari ini dipenuhi peluang yang menjanjikan. Anda memiliki kesempatan untuk merealisasikan berbagai tujuan yang telah direncanakan.

Luangkan pula waktu Anda untuk berdoa atau melakukan refleksi diri agar pikiran tetap tenang.

Cinta Capricorn

Kehidupan asmara terasa hangat dan penuh perhatian. Anda menunjukkan kasih sayang yang tulus kepada pasangan, sehingga hubungan menjadi semakin erat dan saling memahami.

Bagi Capricorn yang masih lajang, sikap lembut dan kepedulian yang Anda tunjukkan akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat Anda. Jangan ragu membuka diri terhadap peluang hubungan baru.

Karir Capricorn

Karir menunjukkan perkembangan yang positif. Anda mampu bekerja dengan fokus dan efisien sehingga setiap tugas dapat diselesaikan sesuai target.

Editor: Bayu Putra
Sumber: Astroved.com
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