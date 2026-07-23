Ramalan Zodiak Capricorn 23 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan membawa angin segar bagi Capricorn dengan hadirnya berbagai peluang baru yang berpotensi memberikan kepuasan.

Ini menjadi waktu yang tepat untuk mulai mewujudkan rencana atau keinginan yang selama ini telah Anda persiapkan.

Selain produktif dalam berbagai aktivitas, Anda juga terdorong untuk lebih mendekatkan diri pada sisi spiritual.

Menyeimbangkan urusan duniawi dan ketenangan batin akan membantu Capricorn menjalani hari dengan lebih positif.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Kamis (23/7), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari) Secara umum, hari ini dipenuhi peluang yang menjanjikan. Anda memiliki kesempatan untuk merealisasikan berbagai tujuan yang telah direncanakan.

Luangkan pula waktu Anda untuk berdoa atau melakukan refleksi diri agar pikiran tetap tenang.

Cinta Capricorn Kehidupan asmara terasa hangat dan penuh perhatian. Anda menunjukkan kasih sayang yang tulus kepada pasangan, sehingga hubungan menjadi semakin erat dan saling memahami.

Bagi Capricorn yang masih lajang, sikap lembut dan kepedulian yang Anda tunjukkan akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat Anda. Jangan ragu membuka diri terhadap peluang hubungan baru.