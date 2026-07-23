Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 23 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Zodiak libra mungkin akan merasa lebih serius hari ini. Namun, libra tidak perlu khawatir karena ini akan menjadi pola pikir yang optimis dan berorientasi pada pertumbuhan.

Rasa percaya diri libra mungkin meningkat, yang mungkin bermanfaat saat libra berjuang mencapai tujuan. Jangan mengambil lebih dari yang mampu diselesaikan.

Segala sesuatunya mungkin berjalan tidak sesuai rencana zodiak scorpio. Akibatnya, scorpio juga bisa mengalami rendah diri. Hari ini, sangat penting untuk tetap tenang dan tidak membiarkan emosi menguasai diri.

Scorpio harus menyadari risiko jika membiarkan teman dekat atau anggota keluarga memanfaatkanmu. Ingatlah bahwa scorpio kompeten dan percaya diri, sehingga harus percaya pada intuisi dan bertindak sebagai penilai terbaik atas keadaan yang dialami.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Kamis, 23 Juli 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra perlu meluangkan waktu dari tekanan kehidupan untuk menghabiskan waktu bersama pasangan. Terkait karir, kegigihan libra dalam menghadapi situasi rumit memungkinkan untuk berhasil.

Sementara itu, lakukan latihan ringan atau yoga untuk meredakan rasa sakit yang muncul. Terkait keuangan, libra harus melakukan perencanaan yang tepat untuk memanfaatkan peluang finansial yang datang.

Cinta Libra