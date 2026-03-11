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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 23 Juli 2026 | 09.25 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 23 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik)

JawaPos.com - Kemungkinanz ada kekuatan besar yang bekerja untuk memanipulasi cara zodiak virgo berpikir tentang situasi tertentu.

Waspadai sumber faktami. Bisa jadi, seseorang memberi informasi yang bias sehingga virgo bertindak dengan cara yang menguntungkan rencananya. 

Orang lain mungkin tidak memperhatikan kepentingan terbaik virgo, jadi penting bagi diri sendiri untuk memperhatikannya. Jangan menerima sesuatu begitu saja tanpa mempertanyakannya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Kamis, 23 Juli 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo perlu membuat momen spesial bersama dan merasakan kebersamaan bersama pasangan. Mengenai karir, peluang bagus yang datang menghampiri membutuhkan perencanaan sebelum melaksanakannya.

Sementara itu, lakukan sesuatu yang disukai untuk merasa lebih baik dan pulih saat merasa lesu. Terkait keuangan, kemampuan manajemen keuangan yang baik dan pendekatan yang positif akan membuat virgo mampu meraih target keuangan.

Cinta Virgo

Virgo ingin menghabiskan waktu berdua saja dengan pasangan, jauh dari hiruk pikuk dunia dan tekanan kehidupan kerja sehari-hari.

Cobalah untuk mencuri beberapa momen spesial bersama agar dapat merasakan kebersamaan bersama orang yang dicintai.

Editor: Hanny Suwindari
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