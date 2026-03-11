Ramalan Zodiak Virgo 23 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik)
JawaPos.com - Kemungkinanz ada kekuatan besar yang bekerja untuk memanipulasi cara zodiak virgo berpikir tentang situasi tertentu.
Waspadai sumber faktami. Bisa jadi, seseorang memberi informasi yang bias sehingga virgo bertindak dengan cara yang menguntungkan rencananya.
Orang lain mungkin tidak memperhatikan kepentingan terbaik virgo, jadi penting bagi diri sendiri untuk memperhatikannya. Jangan menerima sesuatu begitu saja tanpa mempertanyakannya.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Kamis, 23 Juli 2026.
Virgo (23 Agustus – 22 September)
Zodiak virgo perlu membuat momen spesial bersama dan merasakan kebersamaan bersama pasangan. Mengenai karir, peluang bagus yang datang menghampiri membutuhkan perencanaan sebelum melaksanakannya.
Sementara itu, lakukan sesuatu yang disukai untuk merasa lebih baik dan pulih saat merasa lesu. Terkait keuangan, kemampuan manajemen keuangan yang baik dan pendekatan yang positif akan membuat virgo mampu meraih target keuangan.
Cinta Virgo
Virgo ingin menghabiskan waktu berdua saja dengan pasangan, jauh dari hiruk pikuk dunia dan tekanan kehidupan kerja sehari-hari.
Cobalah untuk mencuri beberapa momen spesial bersama agar dapat merasakan kebersamaan bersama orang yang dicintai.
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu
Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya
Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya
Jeritan Puluhan Tenaga Kesehatan PPPK Paruh Waktu di Balai Kota DKI: Gaji Ke-13 Tak Cair
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!