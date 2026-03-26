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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 23 Juli 2026 | 08.55 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 23 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Scorpio. (Freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak Scorpio. (Freepik)

JawaPos.com – Segala sesuatunya mungkin berjalan tidak sesuai rencana zodiak scorpio. Akibatnya, scorpio juga bisa mengalami rendah diri. Hari ini, sangat penting untuk tetap tenang dan tidak membiarkan emosi menguasai diri. 

Scorpio harus menyadari risiko jika membiarkan teman dekat atau anggota keluarga memanfaatkanmu. Ingatlah bahwa scorpio kompeten dan percaya diri, sehingga harus percaya pada intuisi dan bertindak sebagai penilai terbaik atas keadaan yang dialami.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Kamis, 23 Juli 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Zodiak scorpio dan pasangan berkesempatan pergi ke tempat terpencil dan menjauh dari hiruk pikuk. Terkait karir, jagalah kepercayaan diri tetap tinggi dan tangani tekanan kerja dengan mudah.

Sementara itu, jangan patah semangat saat kesehatan scorpio sedang tidak dalam kondisi terbaiknya hari ini. Pada ranah keuangan, tanggapi ide-ide baru dalam bisnis secara positif agar perubahan yang terjadi berjalan sesuai keinginan scorpion

Cinta Scorpio

Hari ini, scorpio mungkin akan dibujuk oleh pasangan untuk pergi keluar kota dan melakukan perjalanan romantis. Kalian berdua mungkin bisa pergi ke tempat terpencil dan menjauh dari hiruk pikuk. 

Selama memilih tempat yang akan dinikmati berdua, scorpio pasti akan mendapatkan relaksasi dan ketenangan yang diharapkan. Aspek romantis dalam hubungan scorpio juga akan semakin menonjol.

Karir Scorpio

Editor: Hanny Suwindari
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