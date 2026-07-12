Ramalan Zodiak Aquarius 23 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak aquarius merasa sedikit cemas dan tidak nyaman, tetapi mungkin tidak dapat menentukan alasannya.

Perasaan seperti itu dapat mengganggu, karena meningkatnya tekanan kerja secara bertahap. Anggaplah ketakutan dan perasaan yang aquarius alami sebagai rintangan kecil di jalan yang mulus.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Kamis, 23 Juli 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius masih merasakan percikan romantis meskipun telah bersama pasangan saat ini dalam waktu lama. Terkait karir, hari ini sangat baik bagi aquarius yang menjalankan bisnis, karena aquarius akan unggul di depan pesaing.

Sementara itu, jangan hanya mengatasi penyakit ringan, karena aquarius juga butuh istirahat dan rileks. Pada sisi keuangan, aquarius perlu melakukan upaya serius untuk mencapai ambisi finansial yang dimiliki.

Cinta Aquarius

Aquarius masih merasakan percikan romantis dalam hubungan, meskipun telah bersama pasangan saat ini dalam waktu yang sangat lama.

Terdapat perhatian dan kasih sayang ekstra yang jelas terlihat hari ini. Ini sehat untuk hubunganmu, dan aquarius tidak perlu takut untuk mengungkapkannya.