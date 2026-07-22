Jika Anda Ingin Memiliki Hubungan yang Jauh Lebih Sehat, Komunikasikan 7 Batasan Ini dengan Pasangan Menurut Psikologi

seseorang yang mengomunikasikan batasan dengan pasangan / foto: Magnific/magnific

JawaPos.com - Hubungan yang sehat bukan hanya dibangun oleh cinta, perhatian, atau chemistry yang kuat. Dalam jangka panjang, kualitas hubungan lebih banyak ditentukan oleh kemampuan dua orang untuk saling menghormati batasan (boundaries) satu sama lain.

Sayangnya, banyak orang menganggap menetapkan batasan sebagai tindakan yang egois atau tanda bahwa seseorang tidak mencintai pasangannya. Padahal, menurut psikologi, batasan yang jelas justru menjadi fondasi hubungan yang aman, sehat, dan penuh rasa saling menghargai.



Batasan bukanlah tembok yang memisahkan dua orang. Sebaliknya, batasan adalah panduan yang membantu pasangan memahami kebutuhan, kenyamanan, dan nilai-nilai masing-masing sehingga konflik dapat diminimalkan.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (22/7), terdapat tujuh batasan penting yang sebaiknya dikomunikasikan kepada pasangan jika Anda ingin membangun hubungan yang jauh lebih sehat.



1. Batasan Mengenai Cara Berkomunikasi Saat Bertengkar



Setiap pasangan pasti pernah mengalami perbedaan pendapat. Namun yang membedakan hubungan sehat dan tidak sehat adalah bagaimana konflik tersebut diselesaikan.



Menurut psikologi, komunikasi yang dipenuhi penghinaan, teriakan, sindiran, atau silent treatment dalam waktu lama dapat mengikis rasa aman emosional dalam hubungan.



Karena itu, penting untuk menyampaikan sejak awal bagaimana Anda ingin konflik diselesaikan.



Misalnya:



Tidak saling menghina saat marah.

Tidak mengungkit kesalahan yang sudah selesai.

Memberi waktu sejenak untuk menenangkan diri sebelum melanjutkan diskusi.

Tetap berbicara dengan hormat meskipun sedang kecewa.



Batasan seperti ini membantu pasangan memahami bahwa rasa hormat tetap harus dijaga, bahkan ketika emosi sedang memuncak.



2. Batasan Mengenai Privasi Pribadi



Menjadi pasangan bukan berarti kehilangan seluruh ruang pribadi.



Dalam hubungan yang sehat, setiap individu tetap memiliki hak atas privasi, termasuk waktu sendiri, percakapan dengan teman, jurnal pribadi, maupun akun digital selama tidak digunakan untuk mengkhianati kepercayaan.



Psikologi menjelaskan bahwa individu yang memiliki ruang pribadi yang cukup cenderung memiliki kesejahteraan emosional yang lebih baik.



Anda bisa mengatakan kepada pasangan bahwa kepercayaan jauh lebih penting daripada pengawasan yang berlebihan.



Hubungan yang dibangun di atas rasa saling percaya biasanya lebih bertahan dibanding hubungan yang dipenuhi rasa curiga.



3. Batasan Mengenai Waktu untuk Diri Sendiri



Banyak orang mengira pasangan ideal harus selalu bersama.



Padahal, psikologi menunjukkan bahwa memiliki waktu untuk diri sendiri dapat membantu seseorang mengurangi stres, mengembangkan identitas pribadi, dan menjaga kesehatan mental.



Sampaikan kepada pasangan bahwa sesekali Anda membutuhkan waktu untuk:



Menjalani hobi.

Berkumpul dengan teman.

Bersama keluarga.

Beristirahat sendirian.

Fokus pada pekerjaan atau pengembangan diri.



Ini bukan berarti menjauh dari pasangan, melainkan menjaga keseimbangan hidup.



Hubungan yang sehat memberi ruang bagi kedua individu untuk terus berkembang.



4. Batasan Mengenai Cara Saling Menghormati



Setiap orang memiliki standar mengenai apa yang dianggap sebagai perlakuan yang tidak dapat diterima.



Misalnya:



Tidak mempermalukan pasangan di depan orang lain.

Tidak menggunakan kata-kata kasar.

Tidak merendahkan pencapaian pasangan.

Tidak bercanda mengenai hal-hal yang sensitif.



Psikologi menyebut rasa dihargai sebagai salah satu kebutuhan emosional paling mendasar dalam hubungan.



Semakin sering seseorang merasa dihormati, semakin besar rasa aman yang ia rasakan bersama pasangannya.



Karena itu, komunikasikan secara terbuka perilaku apa saja yang membuat Anda merasa tidak dihargai.



5. Batasan Mengenai Keuangan



Uang sering menjadi sumber konflik terbesar dalam hubungan.



Perbedaan kebiasaan belanja, menabung, atau membantu keluarga dapat memicu pertengkaran jika tidak dibicarakan sejak awal.



Menurut psikologi hubungan, keterbukaan mengenai keuangan membantu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan rasa saling percaya.



Diskusikan hal-hal seperti:



Prioritas pengeluaran.

Target menabung.

Batas utang.

Transparansi keuangan.

Pembagian tanggung jawab finansial.



Semakin jelas ekspektasi kedua belah pihak, semakin kecil kemungkinan muncul kesalahpahaman.



6. Batasan Mengenai Hubungan dengan Orang Lain



Hubungan dengan teman, mantan pasangan, maupun keluarga besar terkadang menjadi sumber kecemburuan.



Karena itu, penting untuk mendiskusikan batasan yang membuat kedua belah pihak merasa nyaman.



Misalnya:



Seberapa sering berkomunikasi dengan mantan.

Cara berinteraksi dengan lawan jenis.

Prioritas antara pasangan dan keluarga besar.

Penggunaan media sosial yang menghormati hubungan.



Tujuannya bukan mengendalikan pasangan, melainkan menciptakan rasa aman melalui kesepakatan bersama.



Dalam psikologi, batasan yang disepakati secara sukarela cenderung lebih efektif dibanding aturan yang dipaksakan.



7. Batasan Mengenai Kesehatan Emosional



Tidak ada pasangan yang bisa menjadi "penyelamat" bagi seluruh masalah emosional pasangannya.



Hubungan yang sehat tetap membutuhkan tanggung jawab pribadi dalam mengelola emosi.



Anda dapat menyampaikan bahwa:



Tidak semua kemarahan boleh dilampiaskan kepada pasangan.

Masalah pekerjaan tidak selalu harus dibawa ke rumah.

Jika mengalami stres berat, mencari bantuan profesional bukanlah tanda kelemahan.

Kedua pihak sama-sama bertanggung jawab menjaga kesehatan mental.



Psikologi menekankan bahwa hubungan terbaik terbentuk ketika dua individu yang berusaha sehat secara emosional saling mendukung, bukan saling bergantung secara berlebihan.



Mengapa Mengomunikasikan Batasan Sangat Penting?



Sebagian orang takut menetapkan batasan karena khawatir dianggap terlalu banyak menuntut.



Padahal, batasan yang dikomunikasikan dengan tenang dan penuh rasa hormat justru memberikan kejelasan. Pasangan tidak perlu menebak-nebak apa yang membuat Anda nyaman atau terluka.



Hubungan yang sehat tidak dibangun dengan asumsi, melainkan dengan komunikasi yang jujur.



Ketika kedua belah pihak memahami kebutuhan masing-masing, rasa percaya akan tumbuh lebih kuat, konflik menjadi lebih mudah diselesaikan, dan hubungan terasa lebih aman bagi keduanya.



Penutup



Mencintai seseorang bukan berarti mengorbankan seluruh kebutuhan pribadi. Sebaliknya, cinta yang dewasa memberi ruang bagi kedua individu untuk merasa didengar, dihormati, dan diterima apa adanya.



Tujuh batasan di atas—mulai dari cara berkomunikasi saat konflik, menjaga privasi, menghargai waktu pribadi, saling menghormati, mengelola keuangan, menetapkan batas dalam hubungan dengan orang lain, hingga menjaga kesehatan emosional—merupakan fondasi penting dalam membangun hubungan yang langgeng.





Pada akhirnya, menurut psikologi, hubungan yang paling kuat bukanlah hubungan yang tanpa batasan, melainkan hubungan yang memiliki batasan yang jelas, disepakati bersama, dan dijalankan dengan rasa saling menghormati. Dengan komunikasi yang terbuka dan empati, batasan tidak akan menjauhkan Anda dari pasangan, tetapi justru mendekatkan hati satu sama lain.***