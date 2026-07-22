4 Zodiak yang Paling Kuat dengan LDR, Rela Bertahan Demi Hubungannya dengan Pasangan

Ilustrasi LDR (Magnific)
JawaPos.Com - Tidak semua orang merasa nyaman saat harus Long Distance Relationship (LDR).
Beberapa zodiak bahkan merasa sangat kesulitan menjalani hari-hari karena LDR. mereka ingin selalu berada di samping pasangan.
Namun, ada juga zodiak yang lebih terbuka dengan konsep LDR. mereka mampu menghadapi LDR ini tanpa tekanan.
Mengutip informasi dari laman collective.world pada (22/07) berikut empat zodiak yang paling kuat bertahan, meskipun sedang menjalani masa-masa LDR.
Sagittarius
Sagittarius merasa nyaman menjalani waktu sendirian, sehingga LDR tidak akan terasa terlalu berat bagi mereka. Sagittarius akan dengan senang hati mengatur ulang jadwalnya agar bisa bertemu. Mereka rela melakukan apa saja supaya hubungan tetap kuat.
Capricorn
Bagi capricorn, menemukan pasangan yang benar-benar sesuai dengan harapan bukanlah perkara yang mudah. Mereka tidak mudah jatuh cinta, sehingga saat akhirnya bertemu seseorang yang benar-benar berharga, mereka akan melakukan apa saja untuk mempertahankan hubungan tersebut. Capricorn mampu menjalaninya dengan dewasa karena mereka memang menghargai ruang pribadi.
Virgo
Virgo dikenal sangat setia. Setelah berkomitmen, mereka tidak akan sengaja melakukan sesuatu yang dapat menyakiti atau mengkhianati pasangan. Hal itu membuat pasangannya tidak perlu merasa khawatir saat mereka LDR. virgo rela melakukan banyak hal demi orang yang dicintainya.
Taurus
Taurus memiliki cukup waktu dan ruang untuk mengenal pasangan lebih dalam, sehingga tidak merasa kewalahan. Mereka bisa membangun kedekatan secara bertahap sebelum membawa hubungan ke tahap yang lebih serius.
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
Menlu Iran Ungkap Dugaan Kebocoran Intelijen di Jantung Kekuasaan, Serangan yang Tewaskan Khamenei Dinilai Sudah Diketahui Musuh
Hotman Paris Sampaikan Permintaan Maaf usai Diduga Hina Wartawan "Lu punya otak enggak sih?"
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Polisi Periksa Saksi dan CCTV, Ungkap Dugaan Penculikan Atlet Golf Putri Indonesia Jesslyn Wijaya