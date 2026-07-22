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Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 23 Juli 2026 | 01.46 WIB

4 Zodiak yang Paling Kuat dengan LDR, Rela Bertahan Demi Hubungannya dengan Pasangan

Ilustrasi LDR (Magnific) - Image

Ilustrasi LDR (Magnific)

JawaPos.Com - Tidak semua orang merasa nyaman saat harus Long Distance Relationship (LDR). 

Beberapa zodiak bahkan merasa sangat kesulitan menjalani hari-hari karena LDR. mereka ingin selalu berada di samping pasangan.

Namun, ada juga zodiak yang lebih terbuka dengan konsep LDR. mereka mampu menghadapi LDR ini tanpa tekanan. 

Mengutip informasi dari laman collective.world pada (22/07) berikut empat zodiak yang paling kuat bertahan, meskipun sedang menjalani masa-masa LDR. 

Sagittarius merasa nyaman menjalani waktu sendirian, sehingga LDR tidak akan terasa terlalu berat bagi mereka. Sagittarius akan dengan senang hati mengatur ulang jadwalnya agar bisa bertemu. Mereka rela melakukan apa saja supaya hubungan tetap kuat.  

Bagi capricorn, menemukan pasangan yang benar-benar sesuai dengan harapan bukanlah perkara yang mudah. Mereka tidak mudah jatuh cinta, sehingga saat akhirnya bertemu seseorang yang benar-benar berharga, mereka akan melakukan apa saja untuk mempertahankan hubungan tersebut. Capricorn mampu menjalaninya dengan dewasa karena mereka memang menghargai ruang pribadi.

Virgo dikenal sangat setia. Setelah berkomitmen, mereka tidak akan sengaja melakukan sesuatu yang dapat menyakiti atau mengkhianati pasangan. Hal itu membuat pasangannya tidak perlu merasa khawatir saat mereka LDR. virgo rela melakukan banyak hal demi orang yang dicintainya.

Taurus memiliki cukup waktu dan ruang untuk mengenal pasangan lebih dalam, sehingga tidak merasa kewalahan. Mereka bisa membangun kedekatan secara bertahap sebelum membawa hubungan ke tahap yang lebih serius. 

Editor: Novia Tri Astuti
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