Kekayaan Melimpah! 6 Weton Istimewa Diprediksi Hartanya akan Setinggi Gunung dan Seluas Lautan Menurut Primbon Jawa

Weton yang diramalkan bisa memperoleh kekayaan di tahun 2026 saat rezekinya dilapangkan sampai mudah mencari uang. (dok: magnific)





JawaPos.com - Dalam ajaran dan warisan leluhur Jawa, weton bukan sekadar tanggal lahir—ia adalah jendela takdir, peta kehidupan, dan pancaran energi spiritual yang memengaruhi rezeki, jodoh, dan nasib seseorang.

Dilansir dari Youtube Ngaos Jawa, di antara sekian banyak kombinasi hari dan pasaran, ada enam weton yang konon memiliki aura kemakmuran paling besar, di mana harta seolah datang silih berganti, dan peluang selalu terbuka bagai lautan tanpa batas.



Artikel ini mengurai satu per satu keenam weton yang disebut-sebut sebagai pemilik “kekayaan tak tanggung-tanggung” menurut primbon Jawa kuno.

Mari kita selami satu per satu.

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1. Jumat Kliwon — Diberkahi Rezeki yang Mengalir dari Banyak Arah



Weton Jumat Kliwon dikenal memiliki daya spiritual sangat kuat. Weton Jumat Kliwon dikenal memiliki daya spiritual sangat kuat.

Orang yang lahir pada kombinasi ini diyakini membawa “wahyu kemakmuran”, yakni kemampuan menarik rezeki dari berbagai sumber yang tak disangka-sangka.

Mereka pandai memanfaatkan peluang kecil menjadi keuntungan besar, bahkan saat orang lain melihatnya mustahil.



Menurut primbon, karakter Jumat Kliwon cenderung kalem di luar, tapi tajam dalam strategi.

Mereka tahu kapan harus melangkah dan kapan menunggu.

Dalam urusan bisnis, mereka sering mendapat mitra yang tulus dan membawa keberuntungan tambahan.

Tak heran banyak pengusaha sukses di tanah Jawa lahir pada weton ini.



2. Rabu Wage — Pembawa Rezeki yang Stabil dan Terus Bertambah



Pemilik weton Rabu Wage punya sifat ulet, hemat, dan berpikir jangka panjang.

Mereka bukan tipe orang yang menghamburkan harta, melainkan membangunnya sedikit demi sedikit hingga akhirnya menggunung.



Primbon menyebutkan bahwa Rabu Wage termasuk weton yang “angin rezekinya tenang namun pasti”.

Artinya, walau tak selalu mendapatkan keberuntungan mendadak, jalan hidup mereka dipenuhi berkah yang terus mengalir seperti air sungai.

Mereka juga mudah dipercaya, sehingga sering mendapat tanggung jawab besar dan penghargaan tinggi di dunia kerja maupun usaha.



3. Minggu Legi — Daya Tarik Uang dan Jaringan yang Tak Terbatas



Lahir pada Minggu Legi artinya membawa magnet sosial dan karisma alami.

Orang dengan weton ini kerap dikelilingi orang-orang berpengaruh dan dermawan.

Dalam primbon, mereka disebut memiliki “pancer rezeki luas”, artinya peluang mereka selalu datang lewat relasi dan pertemanan.



Kelebihan lainnya adalah insting bisnis yang tajam.

Mereka bisa mencium potensi pasar lebih cepat dari orang lain, dan ketika mengambil langkah, hasilnya sering kali meledak.

Tak heran, banyak pebisnis sukses, influencer, atau tokoh publik besar berasal dari Minggu Legi — mereka tahu cara mengubah popularitas menjadi kekayaan nyata.



4. Kamis Pon — Rezeki dari Tanah dan Usaha Sendiri



Kamis Pon adalah weton yang berkaitan erat dengan unsur bumi, simbol kestabilan dan hasil kerja keras.

Orang kelahiran Kamis Pon biasanya sukses lewat jalur wirausaha, pertanian, properti, atau usaha yang berkaitan dengan tanah dan hasil alam.



Mereka bukan tipe pencari jalan pintas.

Dalam primbon disebutkan, semakin lama mereka menekuni sesuatu, semakin besar pula hasilnya.

Kekayaan mereka sering datang setelah usia matang, namun jumlahnya luar biasa besar dan bertahan lama.

Kamis Pon juga membawa hoki besar dalam hal investasi dan kepemilikan aset jangka panjang.



5. Selasa Pahing — Weton Berjiwa Raja dengan Takdir Kemakmuran



Selasa Pahing sering disebut weton para pemimpin.

Mereka memiliki aura wibawa, percaya diri, dan tak gentar menghadapi tantangan.

Dalam primbon, orang yang lahir pada hari dan pasaran ini membawa “pancer pangkat lan bandha”, artinya kelak memiliki kedudukan tinggi dan harta berlimpah.



Kelebihan lain Selasa Pahing adalah ketegasan dan ketelitian.

Mereka tahu nilai kerja keras, namun juga paham kapan harus berani mengambil risiko.

Banyak yang menjadi pemimpin perusahaan, pejabat sukses, atau pengusaha besar yang disegani karena keteguhan dan naluri tajam mereka.



6. Sabtu Kliwon — Rezeki Gaib yang Mengalir Lewat Jalan Tak Terduga



Sabtu Kliwon disebut-sebut sebagai weton yang misterius namun sangat sakti dalam hal rezeki.

Orang kelahiran ini memiliki ikatan kuat dengan energi spiritual leluhur.

Kadang, keberuntungan datang lewat jalan yang tak masuk akal — seperti pertolongan tiba-tiba, ide mendadak yang membawa uang, atau nasib baik yang muncul di saat kritis.



Primbon menggambarkannya sebagai “rejeki katur marang jagad” — artinya, semesta sendiri yang mengatur jalan mereka.

Namun, orang Sabtu Kliwon harus berhati-hati agar tidak terlalu sombong atau boros, sebab aura keberuntungan mereka akan menurun jika tidak menjaga keseimbangan batin dan kerendahan hati.



Penutup: Kekayaan Sejati Datang dari Laku, Bukan Sekadar Weton



Enam weton di atas memang dipercaya membawa energi kekayaan yang luar biasa menurut primbon Jawa.

Namun, ajaran leluhur juga selalu menegaskan bahwa weton hanyalah peta, bukan jaminan.

Kekayaan yang sejati hanya akan bertahan bila disertai laku baik: kerja keras, kejujuran, sedekah, dan doa.



Bagi mereka yang lahir di luar keenam weton ini, tak perlu berkecil hati.

Primbon juga mengajarkan bahwa setiap manusia punya “tuah” masing-masing—ada yang unggul dalam rezeki, ada yang kuat dalam ilmu, dan ada pula yang kaya dalam kasih sayang.