5 Weton dengan Aura Spiritual Kuat yang Diyakini Didampingi Khodam Naga Emas

JawaPos.com - Dalam tradisi spiritual masyarakat Jawa, dikenal adanya kepercayaan mengenai khodam, yaitu sosok pendamping gaib yang diyakini memiliki hubungan dengan energi batin seseorang. Keberadaannya sering dikaitkan dengan karakter, kewibawaan, hingga perjalanan hidup pemiliknya.

Salah satu sosok yang kerap disebut dalam berbagai kisah spiritual adalah khodam naga emas. Dalam kepercayaan tersebut, entitas ini dipercaya melambangkan kekuatan, perlindungan, kebijaksanaan, serta kelimpahan rezeki bagi orang yang diyakini memiliki keterkaitan dengannya.

Menurut pandangan Primbon Jawa, tidak setiap orang dianggap memiliki kecocokan dengan energi spiritual tersebut. Hanya individu yang dipercaya mempunyai karakter tertentu, keteguhan batin, dan aura yang kuat yang disebut berpotensi memiliki hubungan dengan khodam naga emas .

Perlu dipahami bahwa anggapan ini merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Meski demikian, pembahasan mengenai weton dan khodam masih menjadi salah satu warisan budaya yang menarik untuk disimak.

Dirangkum dari kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79, berikut lima weton yang dalam Primbon Jawa dipercaya berpotensi dikaitkan dengan pendamping spiritual berupa khodam naga emas .

1. Kamis Legi

Weton Kamis Legi memiliki neptu 13, kombinasi dari angka Kamis (8) dan Legi (5).

Elemen dasarnya adalah angin dan langit, yang melambangkan keluwesan berpikir dan koneksi kuat dengan energi semesta.

Mereka yang lahir pada weton ini dikenal berjiwa petualang, memiliki ketekunan tinggi, serta konsisten dalam menapaki jalan hidup yang penuh prinsip.

Khodam naga emas sangat tertarik pada sosok seperti Kamis Legi karena karakternya yang teguh, bijaksana, dan tidak mudah terpengaruh oleh godaan duniawi.

Dalam spiritualitas Jawa, keteguhan hati dan kemurnian niat menjadi magnet kuat bagi entitas supranatural.

Selain itu, Kamis Legi dikenal mampu menjaga rahasia dan mengendalikan emosi, dua sifat yang sangat dihormati oleh khodam naga emas.

Aura alami Kamis Legi juga mampu menarik keberuntungan dan rezeki secara konsisten. Tanpa banyak upaya eksplisit, rezeki sering datang dari berbagai arah.

Interaksi sosial mereka juga penuh dengan kewibawaan dan sopan santun, membuat orang-orang di sekitarnya merasa nyaman.

Tak heran jika khodam naga emas memilih untuk menetap dan memberi perlindungan spiritual jangka panjang bagi mereka yang lahir pada Kamis Legi.

2. Minggu Pahing

Dengan total neptu 14 (Minggu 5 + Pahing 9), weton ini termasuk dalam elemen langit yang melambangkan kemuliaan budi dan kebijaksanaan batin.

Mereka yang lahir pada Minggu Pahing dikenal memiliki kepribadian yang menenangkan, seperti cahaya rembulan yang lembut namun menyinari kegelapan.

Khodam naga emas sangat menyukai pribadi yang tenang dan tidak suka menonjolkan diri seperti pemilik weton ini. Meski pendiam, setiap ucapan mereka penuh makna dan mampu menyentuh hati.

Keputusan yang diambil selalu berdasarkan pertimbangan matang, bukan dorongan emosional semata.

Hal ini mencerminkan keharmonisan antara akal dan batin yang menjadi kriteria penting bagi khodam naga emas.

Minggu Pahing juga terkenal memiliki intuisi tajam dan sering mendapat petunjuk melalui mimpi atau firasat.

Banyak dari mereka yang tanpa sadar terhindar dari bahaya atau memperoleh rezeki secara misterius.

Sifat penyayang dan suka menolong juga membuat energi positif mudah mengalir, memperkuat ikatan spiritual dengan khodam naga emas.

3. Selasa Wage

Mereka yang lahir pada Selasa Wage memiliki neptu kecil, yakni 7 (Selasa 3 + Wage 4), namun jangan salah.

Justru dari kesederhanaan inilah tersimpan kekuatan besar yang tersembunyi.

Elemen dasarnya adalah api, yang melambangkan semangat, kekuatan batin, dan karisma yang membara dalam diam.

Orang dengan weton ini dikenal tenang, setia, dan tulus. Mereka tidak suka mencampuri urusan orang lain dan lebih memilih hidup damai.

Ini adalah kepribadian yang sangat disenangi oleh khodam naga emas, karena mencerminkan kebersihan hati dan ketulusan niat.

Mereka juga pandai menjaga rahasia, menjadikan mereka tempat curhat yang dipercaya banyak orang.

Selain itu, meski terlihat tenang, Selasa Wage memiliki keteguhan dalam menghadapi cobaan hidup.

Rezeki mereka mengalir perlahan namun stabil, dan sering mendapat pertolongan dari arah tak terduga.

Jika Anda merasa sering mendapatkan bisikan batin yang menyelamatkan atau bantuan misterius di saat genting, bisa jadi khodam naga emas telah hadir dalam hidup Anda sejak lama.

4. Jumat Pahing

Weton Jumat Pahing memiliki jumlah neptu 15, kombinasi dari Jumat (6) dan Pahing (9), yang dianggap sangat istimewa dalam primbon Jawa.

Angka ini melambangkan kekuatan lahir dan batin, sekaligus daya tarik spiritual yang tinggi. Karakter mereka ibarat matahari: bersinar, penuh semangat, namun tetap memberi keteduhan.

Pemilik weton ini biasanya dikenal sebagai pribadi yang ramah, bertanggung jawab, dan mudah bergaul. Mereka sering menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya.

Khodam naga emas sangat menghargai karakter seperti ini karena menunjukkan keseimbangan antara kekuatan dan kerendahan hati.

Mereka cerdas, komunikatif, dan kerap menjadi tempat bertanya atau pemimpin informal di lingkungannya.

Rezeki mereka termasuk berlimpah, namun bukan karena keberuntungan semata.

Justru karena kedisiplinan, semangat kerja, dan konsistensi dalam bersikap baik, khodam naga emas kian erat mendampingi.

Perlindungan spiritual pun terus menyertai, membuat mereka terhindar dari banyak bahaya yang seharusnya sulit dihindari.

5. Rabu Pahing

Dengan jumlah neptu 16 (Rabu 7 + Pahing 9), Rabu Pahing memiliki kombinasi energi yang sangat kuat.

Elemen dasarnya adalah daun, melambangkan keharmonisan dan kemampuan memberi manfaat secara diam-diam.

Mereka yang lahir di weton ini dikenal ceria, bijaksana, dan penuh kesabaran.

Panjenengan yang lahir pada Rabu Pahing sering disukai karena aura menyejukkan dan kepribadian yang tidak suka mencampuri urusan orang lain.

Namun di balik ketenangan itu, terdapat insting tajam dan intuisi luar biasa.

Hal ini membuat khodam naga emas tertarik karena mereka mencari manusia yang matang secara batin namun tetap bersahaja dalam laku hidupnya.

Rezeki Anda pun cenderung lancar, dan dalam kondisi sulit selalu muncul jalan keluar.

Perlindungan spiritual seakan hadir secara konstan, menjadi pertanda kuat bahwa khodam naga emas telah menyatu secara energi dengan diri Anda.

Jika Anda merasa sering membawa aura positif di lingkungan mana pun berada, maka jagalah ikatan ini dengan laku spiritual yang baik dan hati yang bersih.