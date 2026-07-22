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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 22 Juli 2026 | 12.30 WIB

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 22 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ramalan zodiak Aries dan Taurus / freepik - Image

Ramalan zodiak Aries dan Taurus / freepik

JawaPos.com - Zodiak aries mungkin termotivasi untuk mewujudkan rencana yang dimiliki. Aries merasa berpetualang dan percaya diri. Hari ini, aries akan menemukan cara untuk memperbaiki keadaan. Cobalah untuk tidak menunda-nunda dan menantikan solusi yang berorientasi pada hasil. 

Hal ini terbukti menjadi cara yang baik untuk memulai proyekmu. Jangan lupa untuk menggunakan energi ini untuk keuntungan diri sendiri dan menyelesaikan beberapa proyek yang sudah lama tertunda.

Kemungkinan besar, zodiak taurus akan menghadiri banyak acara sosial hari ini. Dimulai dengan bertemu teman-teman untuk minum kopi di pagi hari dan diakhiri dengan menghadiri pesta di malam hari. Hari ini akan menjadi waktu terbaik untuk melupakan stres dan bersenang-senang di acara-acara tersebut. 

Taurus dapat menggunakan kesempatan ini untuk memperluas lingkaran sosial dan menjalin ikatan yang dalam dengan teman-teman. Jangan lupa untuk menikmati waktu bersama mereka dan melupakan semua kekhawatiran diri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Rabu, 22 Juli 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries perlu memastikan untuk peka terhadap kebutuhan pasangan dan tidak mudah marah. Terkait karir, manfaatkan peluang yang datang di bidang profesional dan ambil keputusan cepat untuk mendapatkan keuntungan. 

Sementara itu, wujudkan semua aspirasi kebugaranmu dengan mengikuti pola makan sehat dan berolahraga secara teratur. Terkait keuangan, ambillah beberapa tanggung jawab tambahan untuk meningkatkan prospek keuangan.

Cinta Aries

Tetap tenang karena aries mungkin sedikit mudah marah tanpa alasan. Pastikan untuk peka terhadap kebutuhan pasangan. Sifat mudah marah aries hanya sementara, jadi cobalah untuk bersabar dan tetap tenang. 

Editor: Hanny Suwindari
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