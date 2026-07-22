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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 22 Juli 2026 | 12.20 WIB

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 22 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ramalan zodiak Gemini dan Cancer./Freepik/ natality - Image

Ramalan zodiak Gemini dan Cancer./Freepik/ natality

JawaPos.com - Teman dan kerabat akan memberikan zodiak gemini kegembiraan yang luar biasa. Pergilah keluar kota atau rayakan acara spesial bersama mereka. 

Segala jenis ketegangan harus dihindari dan ini adalah hari yang ideal untuk melakukan liburan singkat bersama teman dekat. Cobalah membangun kenangan yang akan dikenang di masa mendatang. Tinggalkan segala kesulitan terkait pekerjaan dan nikmatilah hari ini.

Hari ini, zodiak cancer mungkin sedang dalam suasana hati yang buruk. Ada kemungkinan terjadi perselisihan di tempat kerja atau di rumah. Jika tidak keluar dari zona konflik dan mengendalikan emosi, keadaan bisa menjadi buruk. 

Demi kebaikan sendiri, cancer juga harus menghindari drama orang lain. Sebaliknya, gunakan kesempatan ini untuk menyelesaikan pekerjaan yang sudah lama tertunda dan selesaikanlah dengan tekun.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Rabu, 22 Juli 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini perlu mengendalikan emosi dan kekesalan agar tidak menyakiti pasangan. Terkait karir, berikan kesan yang sangat baik pada atasan dan kolega dengan mengatur semua tanggung jawab dengan baik.

Sementara itu, jagalah kesehatan dengan tidak makan sembarangan dan perhatikan makanan yang dikonsumsi. Terkait keuangan, gemini harus bekerja sama dengan orang-orang yang kreatif untuk memposisikan diri dengan kuat di tempat kerja dan bidang keuangan.

Cinta Gemini

Hubungan gemini mungkin sedikit tegang saat ini. Kendalikan emosi dan kekesalan karena gemini bisa saja menyakiti pasangan. Gemini dan pasangan mungkin terlibat dalam perdebatan yang tidak perlu. Hal ini bisa dihindari jika gemini menunjukkan sedikit kepekaan terhadap pasangan.

Editor: Hanny Suwindari
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