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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 22 Juli 2026 | 12.25 WIB

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 22 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ramalan zodiak Libra dan Scorpio / freepik - Image

Ramalan zodiak Libra dan Scorpio / freepik

JawaPos.com – Zodiak libra mungkin berada dalam suasana yang serius. Namun, libra tidak perlu khawatir karena ini akan menjadi pola pikir yang lebih optimis dan berorientasi pada pertumbuhan. 

Kepercayaan diri libra mungkin juga meningkat, yang akan bermanfaat saat libra berjuang meraih tujuan. Pada sisi lain, cobalah untuk tidak mengambil pekerjaan atau tanggung jawab lebih dari yang mampu ditangani.

Hari ini, zodiak scorpio mungkin merasa sangat termotivasi dan ambisius. Scorpio mungkin memiliki semangat kompetitif hari ini, tetapi pastikan untuk tidak bersikap agresif terhadap orang-orang di sekitar. 

Kelola emosi dengan tepat dan tegaskan otoritas dengan cara yang benar, tanpa menyakiti atau mempermalukan orang lain. Cobalah untuk tetap tenang dan atur perasaanmu dengan baik hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Rabu, 22 Juli 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Sampaikan pikiran dengan tenang dan rasional agar perasaan zodiak libra dapat dipahami oleh pasangan. Terkait karir, libra akan mendapat keberuntungan di bidang tak terduga dan usaha yang dilakukan akhirnya membuahkan hasil.

Sementara itu, libra merasa cukup sehat dan terhindar dari semua rintangan di bidang kesehatan. Terkait keuangan, libra harus melakukan perencanaan yang tepat untuk memanfaatkan peluang finansial yang datang.

Cinta Libra

Hari ini, libra perlu sedikit mengendalikan emosi dan tidak membiarkan emosi menguasai diri. Duduklah bersama pasangan untuk menyampaikan pikiran, tetapi lakukan dengan tenang dan rasional agar perasaanmu yang sebenarnya dapat dipahami, tanpa terpengaruh oleh cara emosional libra dalam menyampaikan pesan. Hindari semua pertengkaran hari ini.

Editor: Hanny Suwindari
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