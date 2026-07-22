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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 22 Juli 2026 | 11.25 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 22 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Taurus. (Freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak Taurus. (Freepik)

JawaPos.com – Segala sesuatunya seharusnya berjalan cukup baik untuk zodiak taurus hari ini. Manfaatkan kesempatan ini dan gunakan energinya secara maksimal. Pusatkan dirimu dan lihatlah kemana taurus ingin berada dalam dua bulan atau dua tahun.

Sekarang adalah saatnya untuk mengevaluasi apa yang dimiliki dan merencanakan pertumbuhan untuk masa depan. Taurus memiliki banyak hal yang mendukung, jadi jangan buang waktu untuk hal-hal yang tidak penting.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Rabu, 22 Juli 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus harus fokus mendengarkan pasangan saat suasana hubungan saat ini sedikit tegang. Terkait karir, gunakan semua kemampuan dan buktikan dirimu saat menghadapi situasi sulit di tempat kerja.

Sementara itu, taurus merasa begitu baik setelah mengalami beberapa kendala kesehatan baru-baru ini. Terkait keuangan, tekanan kerja akan membuat taurus sibuk dan meletakkan dasar untuk memperoleh penghasilan yang solid.

Cinta Taurus 

Taurus perlu fokus mendengarkan pasangan, karena kemungkinan suasana saat ini akan sedikit tegang. Dia mencoba menyampaikan sesuatu, tetapi taurus belum mau mendengarkan. 

Duduklah di tempat yang tenang tanpa gangguan dan biarkan pasangan menceritakan perasaannya. Hubungan taurus akan mendapatkan manfaat dari waktu yang dihabiskan bersama, dan ikatan kalian berdua akan menjadi lebih kuat pada akhirnya.

Karir Taurus

Editor: Hanny Suwindari
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