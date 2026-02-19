Ramalan Zodiak Gemini 22 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Gemini. (Freepik)
JawaPos.com - Hari ini tepat bagi zodiak gemini untuk mengumpulkan data demi mengerjakan proyek baru. Fokuslah pada pekerjaan penting dan raih kemajuan besar. Temukan kenyamanan dalam pekerjaanmu.
Namun, pastikan pekerjaan yang gemini lakukan memberi kepuasan batin, bukan hanya sekadar menghasilkan uang. Hal ini sangat penting untuk menjaga kesehatan pikiran dan jiwa.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Rabu, 22 Juli 2026.
Gemini (21 Mei – 20 Juni)
Zodiak gemini perlu mengendalikan emosi dan kekesalan agar tidak menyakiti pasangan. Terkait karir, berikan kesan yang sangat baik pada atasan dan kolega dengan mengatur semua tanggung jawab dengan baik.
Sementara itu, jagalah kesehatan dengan tidak makan sembarangan dan perhatikan makanan yang dikonsumsi. Terkait keuangan, gemini harus bekerja sama dengan orang-orang yang kreatif untuk memposisikan diri dengan kuat di tempat kerja dan bidang keuangan.
Cinta Gemini
Hubungan gemini mungkin sedikit tegang saat ini. Kendalikan emosi dan kekesalan karena gemini bisa saja menyakiti pasangan.
Gemini dan pasangan mungkin terlibat dalam perdebatan yang tidak perlu. Hal ini bisa dihindari jika gemini menunjukkan sedikit kepekaan terhadap pasangan.
Karir Gemini
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