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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 22 Juli 2026 | 11.15 WIB

Ramalan Zodiak Leo 22 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (freepik)

JawaPos.com - Berhentilah membuang energimu untuk hal-hal yang tidak relevan dalam hidupmu, Leo. Ini adalah hari untuk memfokuskan perhatianmu pada tugas-tugas yang ada dan menyelesaikannya. 

Jangan teralihkan dan tetaplah fokus pada diri sendiri. Mungkin bukanlah ide yang buruk untuk bersikap lebih kritis, agar leo tidak terjebak dalam masalah yang tidak berkaitan dengan diri sendiri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Rabu, 22 Juli 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo memiliki kebutuhan untuk mengomunikasikan apa yang dialami karena merasa tertekan akhir-akhir ini. Terkait karir, fokuskan perhatian pada penyelesaian proyek yang ada dan jangan memulai tugas baru saat ini.

Sementara itu, pertahankan pola makan sehat dan olahraga teratur untuk membantu tubuh mempercepat perkembangan positif. Terkait keuangan, mempertimbangkan semua pro dan kontra sebelum mengambil peluang bisnis baru sangat penting.

Cinta Leo

Leo membutuhkan lebih banyak ruang dalam hubungan dan perlu membicarakan hal ini dengan pasangan. Leo merasa tertekan akhir-akhir ini, jadi sekarang ada kebutuhan untuk mengomunikasikan apa yang dialami. 

Leo perlu menemukan kompromi dan jeda singkat yang memungkinkan kalian berdua untuk terhubung kembali dengan diri sendiri. Setelahnya, kalian berdua mampu membawa lebih banyak hal baik ke dalam hubungan.

Karir Leo

Editor: Hanny Suwindari
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