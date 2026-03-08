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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 22 Juli 2026 | 10.28 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 22 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Scorpio. (Freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak Scorpio. (Freepik)

JawaPos.com – Hari ini, zodiak scorpio mungkin merasa sangat termotivasi dan ambisius. Scorpio mungkin memiliki semangat kompetitif hari ini, tetapi pastikan untuk tidak bersikap agresif terhadap orang-orang di sekitar. 

Kelola emosi dengan tepat dan tegaskan otoritas dengan cara yang benar, tanpa menyakiti atau mempermalukan orang lain. Cobalah untuk tetap tenang dan atur perasaanmu dengan baik hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Rabu, 22 Juli 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Zodiak scorpio merindukan untuk bersatu kembali dengan pasangan, padahal baru saja menjalani hubungan jarak jauh dengannya. Terkait karir, mulailah mengerjakan tugas di tempat kerja menggunakan aspirasi, sifat suportif, dan keterbukaan pikiran.

Sementara itu, scorpio mendapatkan ketenangan pikiran untuk menikmati waktu bersama teman serta keluarga. Pada ranah keuangan, tanggapi ide-ide baru dalam bisnis secara positif agar perubahan yang terjadi berjalan sesuai keinginan scorpion

Cinta Scorpio

Scorpio mungkin baru saja menjalani hubungan jarak jauh dalam kehidupan percintaan. Namun, scorpio merindukan untuk bersatu kembali dengan orang yang dicintai. 

Scorpio mungkin melihat beberapa perkembangan hari ini, meskipun mungkin tidak dapat bertemu langsung dengan pasangan. Tetapi, scorpio harus memperhatikan beberapa tanda bahwa pertemuan akan segera terjadi dan merencanakan sesuatu yang istimewa.

Karir Scorpio

Editor: Hanny Suwindari
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