Ramalan Zodiak Libra 22 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com – Zodiak libra mungkin berada dalam suasana yang serius. Namun, libra tidak perlu khawatir karena ini akan menjadi pola pikir yang lebih optimis dan berorientasi pada pertumbuhan.
Kepercayaan diri libra mungkin juga meningkat, yang akan bermanfaat saat libra berjuang meraih tujuan. Pada sisi lain, cobalah untuk tidak mengambil pekerjaan atau tanggung jawab lebih dari yang mampu ditangani.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Rabu, 22 Juli 2026.
Libra (23 September – 22 Oktober)
Sampaikan pikiran dengan tenang dan rasional agar perasaan zodiak libra dapat dipahami oleh pasangan. Terkait karir, libra akan mendapat keberuntungan di bidang tak terduga dan usaha yang dilakukan akhirnya membuahkan hasil.
Sementara itu, libra merasa cukup sehat dan terhindar dari semua rintangan di bidang kesehatan. Terkait keuangan, libra harus melakukan perencanaan yang tepat untuk memanfaatkan peluang finansial yang datang.
Cinta Libra
Hari ini, libra perlu sedikit mengendalikan emosi dan tidak membiarkan emosi menguasai diri. Duduklah bersama pasangan untuk menyampaikan pikiran, tetapi lakukan dengan tenang dan rasional agar perasaanmu yang sebenarnya dapat dipahami, tanpa terpengaruh oleh cara emosional libra dalam menyampaikan pesan. Hindari semua pertengkaran hari ini.
Karir Libra
Usaha libra akan membuahkan hasil positif dan libra beruntung di bidang yang tak terduga. Orang-orang yang bekerja di bidang media, akan memiliki hari yang sangat baik. Karir baru yang menarik juga menanti, asalkan libra mau memanfaatkan kesempatan tersebut.
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
Menlu Iran Ungkap Dugaan Kebocoran Intelijen di Jantung Kekuasaan, Serangan yang Tewaskan Khamenei Dinilai Sudah Diketahui Musuh
Hotman Paris Sampaikan Permintaan Maaf usai Diduga Hina Wartawan "Lu punya otak enggak sih?"
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Polisi Periksa Saksi dan CCTV, Ungkap Dugaan Penculikan Atlet Golf Putri Indonesia Jesslyn Wijaya