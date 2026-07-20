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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 21 Juli 2026 | 00.05 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Besok Selasa, 21 Juli 2026: Saatnya Percaya pada Intuisi, Langkah Bijak Hari Ini Menentukan Hasil Esok

Ilustrasi Taurus (Magnific/macrovector_official) - Image

Ilustrasi Taurus (Magnific/macrovector_official)

JawaPos.Com - Memasuki Selasa, 21 Juli 2026, pemilik zodiak Taurus diprediksi akan menjalani hari yang menuntut keseimbangan antara logika dan intuisi. 

Ada beberapa situasi yang mengharuskan Anda mengambil keputusan penting, baik dalam urusan pribadi maupun pekerjaan. Jangan terburu-buru mengikuti tekanan dari sekitar. 

Justru ketika Anda mampu berpikir tenang dan mendengarkan kata hati, pilihan yang diambil akan membawa hasil yang lebih memuaskan.

Sebagai pribadi yang dikenal sabar, konsisten, dan menyukai kepastian, Taurus memiliki kemampuan untuk melihat persoalan secara realistis. Hari ini menjadi kesempatan untuk memanfaatkan kelebihan tersebut. 

Mungkin ada perubahan yang semula terasa mengganggu, tetapi di balik perubahan itu tersimpan peluang yang mampu membawa perkembangan positif dalam hidup Anda.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan zodiak Taurus untuk Selasa, 21 Juli 2026.

Asmara

Kehidupan cinta Taurus bergerak ke arah yang lebih harmonis. Jika selama ini Anda dan pasangan sama-sama disibukkan oleh aktivitas masing-masing, hari ini menjadi waktu yang tepat untuk kembali membangun kedekatan emosional. 

Editor: Novia Tri Astuti
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