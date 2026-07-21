Punya Otak Cemerlang? Ini 4 Zodiak yang Kerap Dikaitkan dengan Kecerdasan Tinggi

JawaPos.com - Kecerdasan seseorang dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari lingkungan, pendidikan, pengalaman, hingga kebiasaan dalam mengembangkan kemampuan berpikir. Membaca, belajar, dan melatih kemampuan memecahkan masalah juga menjadi beberapa cara yang sering dilakukan untuk meningkatkan daya pikir.

Namun, dalam dunia astrologi, karakter dan kecenderungan intelektual seseorang kerap dikaitkan dengan tanda zodiak yang dimilikinya. Beberapa zodiak dipercaya memiliki sifat seperti rasa ingin tahu tinggi, kemampuan analisis kuat, kebijaksanaan, serta intuisi yang tajam.

Meski astrologi bukan merupakan ukuran ilmiah untuk menentukan tingkat kecerdasan seseorang, kepercayaan ini tetap menarik untuk dibahas bagi sebagian orang. Dilansir dari IndiaTimes, berikut empat zodiak yang menurut astrologi sering dikaitkan dengan kecerdasan tinggi.

1. Aquarius

Aquarius sering unggul dalam pemikiran revolusioner, kecerdasan futuristik, penalaran abstrak, dan bidang-bidang seperti teknologi, AI, hingga penemuan solusi berkelanjutan.

Visi dan ketenangan membuat mereka sangat cocok untuk pengambilan keputusan yang tidak bias, logika, dan ideasi yang cepat.

Namun, kelebihan ini menyebabkan terlalu banyak berpikir atau keanehan selama periode isolasi.

2. Gemini

Gemini dikenal unggul dalam komunikasi, kecerdasan verbal, kemampuan beradaptasi, multitasking, dan daya ingat ensiklopedis.