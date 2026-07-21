Punya Otak Cemerlang? Ini 4 Zodiak yang Kerap Dikaitkan dengan Kecerdasan Tinggi

ilustrasi zodiak yang cerdas secara emosional. (Freepik)
JawaPos.com - Kecerdasan seseorang dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari lingkungan, pendidikan, pengalaman, hingga kebiasaan dalam mengembangkan kemampuan berpikir. Membaca, belajar, dan melatih kemampuan memecahkan masalah juga menjadi beberapa cara yang sering dilakukan untuk meningkatkan daya pikir.
Namun, dalam dunia astrologi, karakter dan kecenderungan intelektual seseorang kerap dikaitkan dengan tanda zodiak yang dimilikinya. Beberapa zodiak dipercaya memiliki sifat seperti rasa ingin tahu tinggi, kemampuan analisis kuat, kebijaksanaan, serta intuisi yang tajam.
Meski astrologi bukan merupakan ukuran ilmiah untuk menentukan tingkat kecerdasan seseorang, kepercayaan ini tetap menarik untuk dibahas bagi sebagian orang. Dilansir dari IndiaTimes, berikut empat zodiak yang menurut astrologi sering dikaitkan dengan kecerdasan tinggi.
1. Aquarius
Aquarius sering unggul dalam pemikiran revolusioner, kecerdasan futuristik, penalaran abstrak, dan bidang-bidang seperti teknologi, AI, hingga penemuan solusi berkelanjutan.
Visi dan ketenangan membuat mereka sangat cocok untuk pengambilan keputusan yang tidak bias, logika, dan ideasi yang cepat.
Namun, kelebihan ini menyebabkan terlalu banyak berpikir atau keanehan selama periode isolasi.
2. Gemini
Gemini dikenal unggul dalam komunikasi, kecerdasan verbal, kemampuan beradaptasi, multitasking, dan daya ingat ensiklopedis.
Ini memungkinkan mereka menyerap pengetahuan seperti spons.
Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo
Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force
Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs
Jude Bellingham dan Harry Kane Cadangan! Ini Susunan Pemain Prancis vs Inggris di Perebutan Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026